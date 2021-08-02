Долгожданная премьера в Украине: уже известны дата и время выхода реалити-шоу "Адская кухня"

Ну вот и пришла пора открыть карты! Новая "Адская кухня" стартует на Новом канале 6 сентября. Первый эпизод реалити-шоу обещает быть захватывающим и полным неожиданностей: мы увидим двадцатку шеф-поваров, которые на протяжении сезона будут бороться за победу.

6 сентября в 19:00 в эфире Нового канала 20 смельчаков вступят в борьбу за право возглавить пантеон адского кулинарного олимпа.

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Главным судьей реалити будет шеф-повар Алекс Якутов. Его помощники (су-шефы) – Елена Жаботинская и Никита Ефанов. Метрдотель проекта – Сергей Середа.

Шеф-повар и судья шоу Алекс Якутов / Фото Новый канал

Чтобы завоевать титул кулинарного гуру, повара пройдут немало испытаний, о самых горячих рассказала руководитель проекта Елена Синегина:

Сложнее всего было, когда ресторан кухни заполнялся посетителями. Повара всячески старались им угодить. Не всегда это удавалось. Иногда они портили продукты, за которые расплачивались наказанием от строгого Якутова,

– отметила руководительница.

Сколько всего продуктов участники использовали на съемках

Видимо, вас интересует сколько же продуктов было использовано на реалити-шоу "Адская кухня"? Ведь это большие объемы, должен быть разнообразный ассортимент на 20-ку шеф-поваров.

На один эпизод нужно было примерно 30 килограммов мяса, 20 килограммов рыбы, 50 килограммов овощей и зелени, 40 литров различных масел, 40 килограммов молочных продуктов и 400 яиц,

– рассказывает руководитель проекта Елена Синегина.

В первом сезоне кулинарного реалити-шоу 15 эпизодов. Если посчитать продукты на весь сезон, получается немалая продуктовая корзина. Вдумайтесь: только яиц использовали 6 тысяч!

Алекс Якутов / Фото Новый канал

Шеф-повар и судья проекта Алекс Якутов тоже прокомментировал нюансы с продуктами на шоу:

Однажды мы специально искали неразобранные туши кроликов, кур и перепелок. Ради этого пришлось ехать в села и просить их у бабушек с дедушками,

– отметил кулинар.

Алекс Якутов добавил, что туши животных пришлось искать вечером, а столь поздний визит изрядно напугал местных. Крестьяне думали, что их хотят обмануть и не доверяли съемочной группе и организаторам шоу.

Этот и другие не менее интересные эпизоды реалити-шоу "Адская кухня" украинцы смогут увидеть уже через месяц!

Напомним вам, что победитель реалити-шоу "Адская кухня" получит денежный приз –и возможностьадского шефа "Публицист".По правилам кулинарного шоу "Адская кухня" две команды поваров – мужчин и женщин будут соревноваться в адских испытаниях и прокладывать себе дорогу к финалу проекта.