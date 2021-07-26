Сначала в инкубаторах выводят цыплят бройлеров. На кормах из зерновых, выращенных на полях агрохолдинга, молодняк быстро набирает вес. После забоя птица поступает на переработку, а оттуда – уже упакованная и охлажденная – в магазины под разными торговыми марками, среди которых узнаваемые "Наша Ряба", а с недавних пор еще и "Наша Ряба Аппетитная".

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Все производство – замкнутого цикла и отвечает самым жестким экологическим требованиям.

Чтобы производить вкусную, доступную по цене и безопасную для здоровья человека и окружающей среды продукцию, нужны знания, опыт, разумное планирование – и постоянные инвестиции. Птицеводство – это не просто бизнес. Это – целая философия, основа которой – ответственное отношение к окружающей среде. Какие преимущества имеет такое отношение к бизнесу и почему за ним будущее не только Украины, но и всего мира – читайте об этом далее.

Птицеводы и аграрии – на страже экологии и газовой независимости

Курс на экономику замкнутого цикла страны Евросоюза приняли 2015 года. Предприятия одно за другим стали отказываться от классического линейного производства в пользу модели, предполагающей:

рациональное использование ресурсов;

переработку отходов;

и потребление энергии из возобновляемых источников.

Экологический подход не только минимизирует негативное влияние на окружающую среду (прежде всего, благодаря сокращению выбросов диоксида углерода в атмосферу), но и способствует быстрому и системному развитию экономики.

На практике это происходит так. Предприятие утилизирует все отходы и ищет дополнительные способы, как их применить с пользой для себя и для окружающей среды. Бизнес сокращает расходы, получает новые источники поступлений – словом, процветает. Люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и потребляют продукты, выращенные на чистых почвах. Энергетическая безопасность страны улучшается, что привлекает туристов и инвесторов. Так "головная боль" экологов и медиков (ведь наше здоровье на 20% зависит от состояния окружающей среды) превращается в новую отрасль экономики.

То, что в Украине может успешно работать предприятие замкнутого цикла, ежедневно доказывает Агроиндустриальная холдинг МХП.

Бройлеров на птицефабриках кормят исключительно натуральными кормами – миксом кукурузы, пшеницы, подсолнечника и сои, которые холдинг сам и выращивает, постоянно увеличивая посевные площади. Шелуху от семечек подсолнечника не выбрасывают, а используют как подстилку в помещениях, где содержится птица. Куриным пометом удобряют площади под зерновые. (Раскисленная почва дает на 50% больше урожая.) Этот же продукт жизнедеятельности птиц перерабатывают в биогаз – вместе с остатками подстилки, сточными водами и отходами после убоя и переработки птицы.



МХП экологический подход к производству / Фото МХП

Сегодня МХП имеет два высокотехнологичных биогазовых комплекса, отвечающие самым высоким международным стандартам экологической безопасности. Комплекс, который уже почти девять лет функционирует на базе птицефабрики "Орель-Лидер", что на Днепропетровщине, является самым мощным в Европе. Так, в 2020 году он произвел почти 23 миллионов кубометров биогаза и более 43 миллионов киловатт "зеленой" энергии.

В холдинге – амбициозные планы. Комплекс "Биогаз Ладыжин" в Винницкой области, введенный в эксплуатацию в конце 2019 года, ожидает запуска второй очереди. Но уже сегодня Ладыженский биогазовый комплекс можно смело назвать самым мощным биогазовым комплексом по переработке куриного помета в мире!

Означает ли это только экономическую выгоду конкретного предприятия? Нет, ведь в перспективе, когда таких биогазовых комплексов заработает больше, Украина наконец перестанет быть зависимой от импорта газа!

Как подсчитали в биоэнергетической ассоциации Украины, за счет внутренних ресурсов страна может ежегодно производить эквивалент около 20 миллиардов кубометров природного газа. Много это или мало? Судите сами. По данным группы "Нафтогаз", в 2020 году промышленный сектор потребил 9,1 миллиарда кубометров природного газа, а население – 8,2 миллиарда кубометров. То есть мы могли бы покрыть потребности промышленности и домохозяйств, еще и для предприятий теплоэнергетики немного осталось бы!

Однако преимущество – не только в газовой независимости. В недалеком будущем массовый переход предприятий на производство замкнутого цикла увеличит шансы Украины стать главным игроком на глобальном рынке сельскохозяйственной продукции.

А какая польза украинцам от экологизации производства уже сегодня? С 2013 года МХП сокращает выбросы парниковых газов, благодаря чему в атмосферу не попало почти полмиллиона тонн СО2-эквивалента! Производя из органических отходов "зеленую" энергию, те отходы, которые считаются опасными для окружающей среды, холдинг передает на утилизацию соответствующим (и ответственным!) предприятиям. Если бы все отечественные производители начали так же заботиться об окружающей среде, Украина существенно поднялась бы в рейтинге самых экологичных стран мира, тогда как по результатам 2020 года мы занимаем 60-ю строчку.

Биобезопасность, как ее понимает МХП

Работа на предприятиях холдинга поставлена так, чтобы предотвращать появление и распространение возбудителей инфекционных заболеваний на всех этапах производства курятины – от изготовления комбинированных кормов для птицы до фасовки продукции:

1. Все производственные предприятия располагаются на определенном расстоянии друг от друга и отделены от прилегающих территорий. Родительское поголовье выращивается отдельно от промышленного. В одной зоне выращивается только птица одного возраста. Все это делается для избежания перекрестного заражения.

2. Производственные подразделения работают в закрытом режиме. Работники могут перемещаться по территории только по специальным пропускам. Посторонние же лица могут посетить предприятие только после согласия директора и главного врача ветеринарной медицины. Попав на территорию предприятия, как работник, так и посетитель обязаны принять душ и надеть санитарную одежду. И это правило не имеет исключений.

3. Все помещения, все оборудование и вообще вся территория систематически дезинфицируются. Особое внимание уделяется санитарной обработке мест содержания птиц после завершения каждого цикла выращивания.

4. Цыплят вакцинируют от трех самых заразных инфекционных заболеваний:

инфекционного бронхита;

болезни Гамборо;

болезни Ньюкасла (псевдочумы).

Поэтому на предприятиях группы МХП инфекционные болезни обычно отсутствуют.

Итак, покупая продукцию МХП, в том числе курочку ТМ "Наша Ряба", ТМ "Наша Ряба Аппетитная", потребитель может быть уверен в том, что производитель позаботился о безопасности и качестве продукции, и что контроль по этим двум ключевым показателям происходил на всех этапах ее производства.

Более того выбирая среди широкого ассортимента курятину именно этого производителя, вы поддерживаете социально ответственный бизнес, который занимается не только увеличением своих доходов, но и благосостоянием всего общества: заботится об окружающей среде, приближает полную газовую независимость Украины, увеличивая ее шансы стать мировым аграрным лидером.