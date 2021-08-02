6 сентября в 19:00 в эфире Нового канала 20 смельчаков вступят в борьбу за право возглавить пантеон адского кулинарного олимпа.
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Главным судьей реалити будет шеф-повар Алекс Якутов. Его помощники (су-шефы) – Елена Жаботинская и Никита Ефанов. Метрдотель проекта – Сергей Середа.
Шеф-повар и судья шоу Алекс Якутов / Фото Новый канал
Чтобы завоевать титул кулинарного гуру, повара пройдут немало испытаний, о самых горячих рассказала руководитель проекта Елена Синегина:
Сложнее всего было, когда ресторан кухни заполнялся посетителями. Повара всячески старались им угодить. Не всегда это удавалось. Иногда они портили продукты, за которые расплачивались наказанием от строгого Якутова,
– отметила руководительница.
Сколько всего продуктов участники использовали на съемках
Видимо, вас интересует сколько же продуктов было использовано на реалити-шоу "Адская кухня"? Ведь это большие объемы, должен быть разнообразный ассортимент на 20-ку шеф-поваров.
На один эпизод нужно было примерно 30 килограммов мяса, 20 килограммов рыбы, 50 килограммов овощей и зелени, 40 литров различных масел, 40 килограммов молочных продуктов и 400 яиц,
– рассказывает руководитель проекта Елена Синегина.
В первом сезоне кулинарного реалити-шоу 15 эпизодов. Если посчитать продукты на весь сезон, получается немалая продуктовая корзина. Вдумайтесь: только яиц использовали 6 тысяч!
Алекс Якутов / Фото Новый канал
Шеф-повар и судья проекта Алекс Якутов тоже прокомментировал нюансы с продуктами на шоу:
Однажды мы специально искали неразобранные туши кроликов, кур и перепелок. Ради этого пришлось ехать в села и просить их у бабушек с дедушками,
– отметил кулинар.
Алекс Якутов добавил, что туши животных пришлось искать вечером, а столь поздний визит изрядно напугал местных. Крестьяне думали, что их хотят обмануть и не доверяли съемочной группе и организаторам шоу.
Этот и другие не менее интересные эпизоды реалити-шоу "Адская кухня" украинцы смогут увидеть уже через месяц!