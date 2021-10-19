"Адская кухня" 7 выпуск: кто разозлил шефа волосами в блюде и позволил гостям готовить

На этой неделе две команды реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) в седьмой раз готовили ужин для гостей телересторана. До этого "синие" четыре недели подряд вовремя выдавали блюда и становились безоговорочными победителями. К сожалению, на этот раз успех был не на их стороне.

Участники реалити-шоу "Адская кухня" не на шутку разозлили Алекса Якутова. Почему на седьмой неделе повара допускают элементарные ошибки и какие отношения между участниками на самом деле?

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Синяя команда четыре недели подряд была безоговорочным победителем в телересторане, показывала высокий уровень и выдавала вкусные блюда. После ротации Юрия Диденко в команду соперника "синие" не смогли наладить работу и провалили испытания.

Опытные повара допускали элементарные ошибки. Они брали из морозилки фуа-гра, хорошо ее не прожаривали и отдавали гостям. Все неготовые блюда были возвращены на кухню,

– прокомментировал Якутов.



Синяя команда / Фото Новый канал

На этом факапы "синих" не закончились. Кто-то из гостей нашел волос в блюде. А другие за 40 минут работы ресторана не получили ни одного блюда. У посетителей лопнуло терпение, и они пошли на кухню, чтобы помочь поварам.

Без медицинских книжек посторонним запрещено находиться на кухне. А на "синюю" кухню пришли две женщины, да еще и с распущенными волосами, и начали что-то мешать в кастрюлях. И никто из поваров на это не отреагировал,

– возмутился Якутов.



Красная команда / Фото Новый канал

Для шефа это стало последней каплей. Он закрыл кухню "синих", а вот команда "красных" вовремя выдала все блюда и впервые услышала аплодисменты от гостей.

"Синие" номинировали на вылет Богдана Горносталя и Карину Миргород. К ним я вызвал Антона Белея, Александра Громлюка и Сергея Симоновича. Хуже работы этой команды я еще не видел. Никто из них не заслуживает оставаться на "Адской кухне". Они – мое самое большое разочарование,

– добавил Алекс Якутов.



Ужин в телересторане "Адская кухня" / Фото Новый канал

Таким разъяренным Алекса Якутова участники никогда не видели. Он выразил свое недовольство и ушел с кухни. Кто покинет "Адскую кухню", – узнаем в следующий понедельник.