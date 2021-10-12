Повара реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) учились готовить картофельное ризотто с креветкой и херсонским шафраном. Свое мастерство девушки должны были продемонстрировать во время ужина в телересторане, но из-за неорганизованности команды и борьбы за лидерство их кухню закрыли еще до окончания вечера.

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Шеф нам разжевал все этапы и нюансы приготовления ризотто. Я даже не сомневалась, что команда "красных" быстро и вкусно приготовит блюдо,

– добавила Елена Охотник.

Но не тут-то было. "Синяя" кухня выдала ризотто через 19 минут, а команда "красных" переварила блюдо.



Анна Шеремет / Фото Новый канал

Команда "красных" не справляется с поставленными задачами. Я устал им все прощать. Из шести ужинов они провалили четыре! На этот раз мне пришлось снова закрыть их кухню. Поэтому "синие" должны были выдать и свои блюда, и соперников,

– возмутился Алекс Якутов.



Людмила Михайлова / Фото Новый канал

А еще Алекс впервые выгнал повара во время приготовления ужина – это была Людмила Михайлова. Именно ей шеф доверил ответственную миссию на кухне телересторана – раздачу блюд.

Я не смогла долго сидеть в комнате, поэтому решила вернуться на кухню,

– объясняет Людмила Михайлова.

И возвращение Людмилы не помогло ей реабилитироваться. Команда единогласно номинировала ее на вылет. Алекс Якутов поддержал решение "красных".



Реалити-шоу "Адская кухня" / Фото Новый канал

На 6 выпуске участие в "Адской кухне" закончилось еще для одной участницы – Анны Шеремет.

Не увидел, что Анна Шеремет желает расти и развиваться. Поэтому я попросил ее снять китель,

– добавил Алекс Якутов.

И снова произошла ротация в командах. На следующей неделе Равшан Хамидов будет готовить в команде "красных", в которой уже есть Юрий Диденко. Кто из них будет отстаивать лидерство, а кто сдастся, даже не начав борьбу? Узнаем уже в следующий понедельник!