Учасники реаліті-шоу "Пекельна кухня" не на жарт розгнівали Алекса Якутова. Чому на сьомому тижні кухарі допускаються елементарних помилок та які стосунки між учасниками насправді?

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Синя команда чотири тижні поспіль була беззаперечними переможцями в телересторані, показувала високий рівень і видавала смачні страви. Після ротації Юрія Діденка до команди суперника, "сині" не змогли налагодити роботу та провалили випробування.

Досвідченні кухарі припускалися елементарних помилок. Вони брали з морозилки фуа-гра, добре її не просмажували та віддавали гостям. Усі неготові страви були повернені на кухню, – прокоментував Якутов.



Синя команда / Фото Новий канал

На цьому факапи "синіх" не закінчилися. Хтось з гостей знайшов волосся у страві. А інші за 40 хвилин роботи ресторану не отримали жодної страви. У відвідувачів увірвався терпець, і вони пішли на кухню, аби допомогти кухарям.

Без медичних книжок стороннім заборонено перебувати на кухні. А на "синю" кухню прийшли дві жінки, та ще й з розпущеним волоссям, і почали щось мішати в каструлях. І ніхто з кухарів на це не відреагував, – обурився Якутов.



Червона команда / Фото Новий канал

Для шефа це стало останньою краплею. Він закрив кухню "синіх", а от команда "червоних" вчасно видала всі страви та вперше почула оплески від гостей.

"Сині" номінували на виліт Богдана Горносталя та Каріну Миргород. До них я викликав Антона Белея, Олександра Громлюка та Сергія Симоновича. Гіршої роботи цієї команди я ще не бачив. Ніхто з них не заслуговує залишатися на "Пекельній кухні". Вони – моє найбільше розчарування, – додав Алекс Якутов.



Вечеря в телересторані "Пекельна кухня" / Фото Новий канал

Таким розлюченим Алекса Якутова учасники ще ніколи не бачили. Він висловив своє невдоволення та пішов з кухні. Хто залишить "Пекельну кухню", – дізнаємося наступного понеділка.