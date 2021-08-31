Ароматное блюдо из баклажанов, сладкого перца, помидоров и специй готовят по определенным правилам: обязательно нужно отдельно подготовить и довести до готовности овощи и только тогда соединять их в котле или кастрюле с добавлением чеснока и специй.

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Аджапсандал – нежное овощное рагу из баклажанов, в нем вы почувствуете аромат и вкус каждого ингредиента, а объединившись в блюдо они превращаются в кулинарный шедевр.

Рецепт аджапсандал (рагу из баклажанов)

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8



Аджапсандал / Фото Готовим дома

Ингредиенты:

– 1 кг баклажанов;

– 500 г моркови;

– 500 г сладкого перца;

– 1 шт. острого перца чили;

– 250 г репчатого лука;

– 6 зубчиков чеснока;

– 700 г помидоров;

– 10 г базилика;

– 30 г кинзы;

– 10 г петрушки;

– ½ ч. л. уцхо-сунели;

– ½ ч. л. шафрана;

– ½ ч. л. черного молотого перца

– ½ ч. л. молотого кориандра;

– 1 ч. л. соли;

– 80 мл масла.