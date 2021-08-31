Ароматну страву з баклажанів, солодкого перцю, помідорів та спецій готують за певними правилами: обов'язково потрібно окремо підготувати та довести до готовності овочі і тільки тоді з'єднувати їх у казані чи каструлі з додаванням часнику та спецій.
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Аджапсандал – ніжне овочеве рагу з баклажанів, у ньому ви відчуєте аромат та смак кожного інгредієнту, а об'єднавшись у страву вони перетворюються на кулінарний шедевр.
Рецепт аджапсандал (рагу з баклажанів)
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Аджапсандал / Фото Готуємо вдома
Приготування:
- Наріжте баклажани кільцями товщиною до 1 сантиметра, посоліть та перемішайте. Залишіть їх на 30 хвилин в мисці, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту. Промийте баклажани водою та відіжміть.
- Розігрійте на сковорідці 60 мілілітрів олії та обсмажте баклажани до готовності. Це займе у вас близько 15 хвилин.
- Наріжте солодкий перець довгими полосками та обсмажте до готовності на середньому вогні.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву розріжте навпіл та наріжте шматочками товщиною близько 5 міліметрів. Обсмажте цибулю протягом 3 хвилин, далі додайте моркву та накрийте кришкою. Тушкуйте овочі близько 20 хвилин.
- Дрібно наріжте зелень, у ступі розчавіть часник та змішайте із сіллю. Перемішайте кінзу і часник до однорідної маси.
- З помідорів зніміть шкірку та натріть їх на грубій тертці.
- У каструлю з товстим дном викладіть обсмажені баклажани, перець, цибулю з морквою, шафран, петрушку, базилік та помідори. Ретельно перемішайте овочі та тушкуйте на слабкому вогні протягом 15 хвилин.
- Додайте до овочів пасту з часнику та кінзи, перемішайте та подавайте страву до столу. Смачного!