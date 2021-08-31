Что такое аджапсандал: рецепт классического грузинского овощного рагу из баклажанов
31 августа 2021 , 14:15Читати новину українською
Источник:1000 меню
Аджапсандал – грузинское блюдо из баклажанов, которое мы часто называем овощным рагу. Особенность этого блюда – это отдельное приготовление всех овощей.
Ароматное блюдо из баклажанов, сладкого перца, помидоров и специй готовят по определенным правилам: обязательно нужно отдельно подготовить и довести до готовности овощи и только тогда соединять их в котле или кастрюле с добавлением чеснока и специй.
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Аджапсандал – нежное овощное рагу из баклажанов, в нем вы почувствуете аромат и вкус каждого ингредиента, а объединившись в блюдо они превращаются в кулинарный шедевр.
Рецепт аджапсандал (рагу из баклажанов)
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
Аджапсандал / Фото Готовим дома
– 1 кг баклажанов;
– 500 г моркови;
– 500 г сладкого перца;
– 1 шт. острого перца чили;
– 250 г репчатого лука;
– 6 зубчиков чеснока;
– 700 г помидоров;
– 10 г базилика;
– 30 г кинзы;
– 10 г петрушки;
– ½ ч. л. уцхо-сунели;
– ½ ч. л. шафрана;
– ½ ч. л. черного молотого перца
– ½ ч. л. молотого кориандра;
– 1 ч. л. соли;
– 80 мл масла.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны кольцами толщиной до 1 сантиметра, посолите и перемешайте. Оставьте их на 30 минут в миске, чтобы они пустили сок и отдали горечь. Промойте баклажаны водой и отожмите.
- Разогрейте на сковороде 60 миллилитров масла и обжарьте баклажаны до готовности. Это займет у вас около 15 минут.
- Нарежьте сладкий перец длинными полосками и обжарьте до готовности на среднем огне.
- Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь разрежьте пополам и нарежьте кусочками толщиной около 5 миллиметров. Обжарьте лук в течение 3 минут, затем добавьте морковь и накройте крышкой. Тушите овощи около 20 минут.
- Мелко нарежьте зелень, в ступе раздавите чеснок и смешайте с солью. Перемешайте кинзу и чеснок до однородной массы.
- С помидоров снимите кожицу и натрите их на крупной терке.
- В кастрюлю с толстым дном выложите обжаренные баклажаны, перец, лук с морковью, шафран, петрушку, базилик и помидоры. Тщательно перемешайте овощи и тушите на слабом огне в течение 15 минут.
- Добавьте к овощам пасту из чеснока и кинзы, перемешайте и подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита!