Что такое аджапсандал: рецепт классического грузинского овощного рагу из баклажанов

Аджапсандал – грузинское блюдо из баклажанов, которое мы часто называем овощным рагу. Особенность этого блюда – это отдельное приготовление всех овощей.

Ароматное блюдо из баклажанов, сладкого перца, помидоров и специй готовят по определенным правилам: обязательно нужно отдельно подготовить и довести до готовности овощи и только тогда соединять их в котле или кастрюле с добавлением чеснока и специй.

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Аджапсандал – нежное овощное рагу из баклажанов, в нем вы почувствуете аромат и вкус каждого ингредиента, а объединившись в блюдо они превращаются в кулинарный шедевр.

Рецепт аджапсандал (рагу из баклажанов)

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8



Аджапсандал / Фото Готовим дома

Приготовление: Нарежьте баклажаны кольцами толщиной до 1 сантиметра, посолите и перемешайте. Оставьте их на 30 минут в миске, чтобы они пустили сок и отдали горечь. Промойте баклажаны водой и отожмите. Разогрейте на сковороде 60 миллилитров масла и обжарьте баклажаны до готовности. Это займет у вас около 15 минут. Нарежьте сладкий перец длинными полосками и обжарьте до готовности на среднем огне. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь разрежьте пополам и нарежьте кусочками толщиной около 5 миллиметров. Обжарьте лук в течение 3 минут, затем добавьте морковь и накройте крышкой. Тушите овощи около 20 минут. Мелко нарежьте зелень, в ступе раздавите чеснок и смешайте с солью. Перемешайте кинзу и чеснок до однородной массы. С помидоров снимите кожицу и натрите их на крупной терке. В кастрюлю с толстым дном выложите обжаренные баклажаны, перец, лук с морковью, шафран, петрушку, базилик и помидоры. Тщательно перемешайте овощи и тушите на слабом огне в течение 15 минут. Добавьте к овощам пасту из чеснока и кинзы, перемешайте и подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита!

– 1 кг баклажанов;– 500 г моркови;– 500 г сладкого перца;– 1 шт. острого перца чили;– 250 г репчатого лука;– 6 зубчиков чеснока;– 700 г помидоров;– 10 г базилика;– 30 г кинзы;– 10 г петрушки;– ½ ч. л. уцхо-сунели;– ½ ч. л. шафрана;– ½ ч. л. черного молотого перца– ½ ч. л. молотого кориандра;– 1 ч. л. соли;– 80 мл масла.