Променяла Голливуд на выпечку: американка создает печенье, похожее на модную одежду

Американская дизайнер десертов Лиз Джой создает милые кондитерские изделия, которые похожи на миниатюрные модные вещи. Ее выпечка настолько красивая, что ее даже жалко съесть.

Лиз может превратить любой предмет одежды или аксессуары на съедобные лакомства, начиная от джинсов и футболок, заканчивая обувью и сумками.

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Променяла Голливуд на выпечку

Почти 10 лет Лиз работала художественным директором в Голливуде и имела дело с ведущими студиями, такими как Warner Bros., Disney, NBC Universal и Netflix. В мир выпечки женщина попала случайно.

Я искала новую творческую деятельность, которую я могла бы легко делать дома, и решила, что попробую выпекать хорошие вещи и размещать их в инстаграме для мотивации. В итоге я получила больше удовольствия, чем ожидалось, и люди и бренды начали интересоваться дизайном десертов и созданием контента. И вот так зародился мой бизнес,

– рассказывает Лиз.

Теперь она использует свой творческий опыт, чтобы помочь клиентам и их продуктам выделиться через неожиданную среду пищевого искусства. Среди тех, кто пользуется съедобной рекламой Лиз есть и, в частности, гиганты мировой моды, такие как Кристиан Лубутен. Выпечка Лиз прекрасно отдает дань уважения всему, что сейчас в моде, а также реальной одежде, которая есть в собственном шкафу художницы.

Выпечка Лиз

Чтобы сделать свои невероятные съедобные работы, Лиз сначала вырезает силуэт из теста и выпекает его.

Затем каждый десерт она украшает зефирной помадкой и пищевыми красками.

Ее печенье имеет невероятное количество деталей и реалистичную текстуру.

Мне нравится весь творческий процесс мечты, выпечки и украшения уникальных лакомств. Многие из моих дизайнов вдохновлены модой, красотой и поп-культурой, которые бросаются мне на глаза и вызывают интерес. Это так весело перестраивать их в съедобный формат,

– рассказывает Лиз.