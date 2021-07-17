Лиз может превратить любой предмет одежды или аксессуары на съедобные лакомства, начиная от джинсов и футболок, заканчивая обувью и сумками.

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Променяла Голливуд на выпечку

Почти 10 лет Лиз работала художественным директором в Голливуде и имела дело с ведущими студиями, такими как Warner Bros., Disney, NBC Universal и Netflix. В мир выпечки женщина попала случайно.

Я искала новую творческую деятельность, которую я могла бы легко делать дома, и решила, что попробую выпекать хорошие вещи и размещать их в инстаграме для мотивации. В итоге я получила больше удовольствия, чем ожидалось, и люди и бренды начали интересоваться дизайном десертов и созданием контента. И вот так зародился мой бизнес,

– рассказывает Лиз.

Теперь она использует свой творческий опыт, чтобы помочь клиентам и их продуктам выделиться через неожиданную среду пищевого искусства. Среди тех, кто пользуется съедобной рекламой Лиз есть и, в частности, гиганты мировой моды, такие как Кристиан Лубутен. Выпечка Лиз прекрасно отдает дань уважения всему, что сейчас в моде, а также реальной одежде, которая есть в собственном шкафу художницы.

Выпечка Лиз

Чтобы сделать свои невероятные съедобные работы, Лиз сначала вырезает силуэт из теста и выпекает его.

Затем каждый десерт она украшает зефирной помадкой и пищевыми красками.

Ее печенье имеет невероятное количество деталей и реалистичную текстуру.

Мне нравится весь творческий процесс мечты, выпечки и украшения уникальных лакомств. Многие из моих дизайнов вдохновлены модой, красотой и поп-культурой, которые бросаются мне на глаза и вызывают интерес. Это так весело перестраивать их в съедобный формат,

– рассказывает Лиз.