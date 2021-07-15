Цитрусовый курд – нежный крем из лимонов, лаймов, апельсинов или других цитрусовых. Курд часто добавляют в начинку к тортам или чизкейкам, а готовят его обычно на сырых куриных яйцах.
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Яркий аромат цитрусового курда добавляет десерту нежных ноток свежести и создает прохладный эффект. Этот крем прекрасно сочетается со сладкими начинками чизкейка.
Курд можно есть ложкой, намазывать на тосты или начинять круассаны к завтраку.
Рецепт цитрусового курда
- Время: 9 часов
- Порции: 2
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- Для приготовления цитрусового курда тщательно помойте и ошпарьте кипятком все фрукты.
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- Снимите цедру с лимона, апельсина, лайма и половинки грейпфрута.
- Выжмите сок из цитрусовых.
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- Фреш, цедру соедините в кастрюле и отправьте на плиту – доведите до кипения.
- Смешайте яйца с сахаром, влейте фреш и перемешайте. Пропустите все через сито.
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- Снова поставьте смесь на огонь и при постоянном помешивании доведите курд до кипения. Прокипятите 1 минуту и снимите с огня.
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- Смешайте курд и сливочное масло – перемешайте блендером до гладкой и однородной массы.
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- Разлейте готовый курд по банкам или специальным формам, охладите и закройте крышками.
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- Отправьте цитрусовый курд в холодильник на 5 – 8 часов. Приятного аппетита!
Рецепт цитрусового курда для десертов – видео: