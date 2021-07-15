Цитрусовый курд – нежный крем из лимонов, лаймов, апельсинов или других цитрусовых. Курд часто добавляют в начинку к тортам или чизкейкам, а готовят его обычно на сырых куриных яйцах.

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Яркий аромат цитрусового курда добавляет десерту нежных ноток свежести и создает прохладный эффект. Этот крем прекрасно сочетается со сладкими начинками чизкейка.

Курд можно есть ложкой, намазывать на тосты или начинять круассаны к завтраку.

Рецепт цитрусового курда

Время : 9 часов

: 9 часов Порции: 2



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Ингредиенты:

– 150 г яиц;

– 100 г сахара;

– 150 г сливочного масла;

– 50 мл апельсинового сока

– цедра апельсина;

– цедра лимона;

– 20 мл лаймового сока

– цедра лайма;

– 50 мл грейпфрутового сока

– цедра половины грейпфрута.

Для приготовления цитрусового курда тщательно помойте и ошпарьте кипятком все фрукты.





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Снимите цедру с лимона, апельсина, лайма и половинки грейпфрута. Выжмите сок из цитрусовых.





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Фреш, цедру соедините в кастрюле и отправьте на плиту – доведите до кипения. Смешайте яйца с сахаром, влейте фреш и перемешайте. Пропустите все через сито.





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Снова поставьте смесь на огонь и при постоянном помешивании доведите курд до кипения. Прокипятите 1 минуту и снимите с огня.





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Смешайте курд и сливочное масло – перемешайте блендером до гладкой и однородной массы.





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Разлейте готовый курд по банкам или специальным формам, охладите и закройте крышками.





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Отправьте цитрусовый курд в холодильник на 5 – 8 часов. Приятного аппетита!

Рецепт цитрусового курда для десертов – видео: