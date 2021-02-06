Вместе с ростом рынка продуктов питания растут и требования потребителей относительно безопасности того, что они покупают. Мы разобрались, как выбрать действительно качественную продукцию - без антибиотиков и других добавок.

Все больше украинцев хотят потреблять овощи, выращенные без использования искусственных удобрений; есть мясо животных и птицы, которые содержались в надлежащих санитарных условиях и росли без применения антибиотиков и гормонов роста. Пища также не должна содержать кучу красителей, ароматизаторов, усилителей запахов и вкуса.

К теме Как выбрать безопасную курятину: антибиотики и гормоны роста в курином мясе

Потребление натуральных продуктов – тренд, который вряд ли уже когда-нибудь выйдет из моды, ведь здоровье является базовой ценностью, без которой все остальное (карьера, досуг, материальное благосостояние, духовные практики и т.д.) теряет смысл. И строится этот "стартовый капитал" через посредство здорового образа жизни, который предполагает прежде всего здоровое питание.

Поэтому все больше покупателей не только внимательно читает надписи на этикетках, но и предварительно собирает информацию о продукте, который планирует покупать регулярно. Один из вопросов, который чаще всего задают потребители, – отсутствуют ли в продукции антибиотики?



Исследование продуктов питания / Фото shutterstock / Alexander Raths

Речь идет не только о продуктах животного происхождения, таких как мясо, яйца или молоко, но и о рыбе, которая выращивается в промышленных масштабах, и даже растительной пище, ведь бактерии способны поражать все живое на Земле.

Промышленное производство предусматривает изготовление больших объемов продукции в сжатые сроки. Особенно, когда речь идет о свинофермах и птицефабриках. За короткий период животные должны набрать необходимый вес и не заболеть. Чтобы этого не случилось, недобросовестные производители дают им с профилактической целью антибиотики. Однако массовое бесконтрольное применение антимикробных препаратов приводит к тому, что бактерии приобретают устойчивость, и не погибают от их воздействия. Это явление называется антибиотикорезистентностью.

Когда и почему антибиотики начали применять в животноводстве

В прошлом веке ученые активно занимались поиском относительно недорогих средств, которые бы помогли увеличить объемы производства мяса и уменьшить потери. В конце концов они остановили свой выбор на антибиотиках. Однако когда возникла глобальная угроза антибиотикорезистентности (устойчивости бактерий к антибиотикам), использование этих антимикробных средств в профилактических целях, в частности в животноводстве, попало под запрет во многих странах мира.

Первой страной, решившейся на такой шаг, была Швеция, которая запретила использование антибиотиков в нетерапевтических целях.

Некоторые страны приняли решение отказаться от использования только определенных классов антибиотиков или же создали контролирующие органы, которые регулируют использование отдельных антибиотиков в животноводстве. Несмотря на эти меры, по оценкам экспертов, по состоянию на сегодня более 60% всех имеющихся антибиотиков используются в животноводстве, в том числе в производстве мяса птицы.



Антибиотики используют в животноводстве / Фото shutterstock / ESB Professional

Это выгодно не только владельцам бизнеса, но и государству, поскольку способствует развитию экономики. Больше мяса – больше продаж – больше налогов попадает в госказну. Одновременно увеличиваются риски распространения антибиотикорезистентных штаммов патогенных бактерий и их последующей передачи человеку через пищевую цепочку, что может иметь серьезные последствия для общественного здоровья, ведь население начнут поражать инфекции, которые не будут поддаваться лечению имеющимися антимикробными средствами.

Больше всего антибиотиков в курятине?

На этот вопрос можно ответить утвердительно, но только потому, что курятина остается одним из самых популярных видов мяса в мире, и ее популярность, как показывают международные исследования, и в дальнейшем будет расти. То есть ее больше потребляют, а значит и рисков попадания антибиотиков в организм больше, чем с другими видами мяса.

А какая ситуация в Украине? По данным Института аграрной экономики, куриное мясо в рационе украинцев уверенно "потеснило" другие виды животноводческой продукции. В 2020 году каждый украинец съел примерно 24 кг курятины, а в период карантина, вызванного COVID-19, потребление мяса птицы увеличилось на 20%.

Как выбрать курятину без антибиотиков

Согласно действующему законодательству Украины, антибиотики как для животных, так и для людей сейчас могут использоваться свободно. Следовательно, украинцам в вопросе выбора безопасной курятины приходится полагаться исключительно на себя. На собственную интуицию, пожалуй, не следует, а вот обращать внимание на маркировку такой продукции информацией “без антибиотиков” все-таки стоит. Чтобы этой информации можно было доверять, важно, чтобы она была подтверждена.

В Украине разработан добровольный стандарт, применение которого подтверждает технологию выращивания птицы без применения антибиотиков. Согласно стандарту, существует три вида маркировки "Без антибиотиков" – "А", "В" и "С". Выясним, что они означают:

"А" – антимикробные средства не используются ни на одном из производственных этапов ("мясо, свободное от антибиотиков").

– антимикробные средства не используются ни на одном из производственных этапов ("мясо, свободное от антибиотиков"). "В" – антимикробные препараты не используются в продуктивной стае птицы ("Ферма без антибиотиков").

– антимикробные препараты не используются в продуктивной стае птицы ("Ферма без антибиотиков"). "С" – антибиотики не используются в профилактических целях, но могут применяться с целью лечения при условии соблюдения соответствующих правил ("Мясо без остатков антибиотиков"). ⁣⁣⠀

Маркировка "без остатков антибиотиков" является характеристикой конечного продукта. Это означает, что антибактериальные препараты использовались только с лечебной целью в допустимых дозах и были выведены из организма птицы естественным путем. В зависимости от использовавшегося препарата, примерно за неделю до убоя производитель обязан прекратить давать птице антибиотик и это правило не имеет никаких исключений.

Маркировать курятину как мясо "без антибиотиков" можно только тогда, когда ни на одном из производственных этапов (ни на этапе содержания родительского стада, ни на промышленном стаде) эти препараты не использовались даже в лечебных целях! Первыми в Украине прошли независимый аудит и получили право наносить на упаковку маркировку "Без антибиотиков" класса А три птицефабрики "МХП", которые производят курятину ТМ "Наша Ряба".



Курятина ТМ "Наша Ряба" – без антибиотиков / ryaba.ua

Для поддержания здоровья цыплят, а также их быстрого роста на птицефабриках "МХП" используются высококачественные корма, витаминные препараты, пробиотики и фитобиотики.

Для птиц организована оптимальная среда обитания, в частности хорошая вентиляция в птичнике, освещение, а также поддерживается надлежащий уровень влажности и температуры. На самом деле это очень важно, поскольку нервная система у птиц является высокоорганизованной, поэтому многие факторы могут стать причиной стресса у пернатых.

Кроме того, на предприятиях действуют жесткие правила биобезопасности и производственной санитарии, что делает невозможным проникновение и распространение возбудителей инфекционных болезней.

Вывод

Многие украинцы интересуются влиянием антибиотиков в курятине на организм, ведь это недорогое, питательное и вкусное мясо можно давать и маленьким деткам, и больным людям, нуждающимся в специальном диетическом питании. В то же время некоторые все еще боятся покупать курятину, думая, что она – "наколена" антибиотиками.

И хотя не все производители в Украине ответственно относятся к производству куриного мяса и используют антибиотики с целью профилактики заболеваний у птицы, есть производители, качество продукции которых подтверждено.

Поэтому, покупая курятину, внимательно читайте ее состав и обращайте внимание на маркировку, чтобы выбрать безопасную продукцию.