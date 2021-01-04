Ежегодно потребление курятины в Украине растет. Если в середине 2000-х куриное мясо составляло 38% от всего потребления мяса (данные института аграрной экономики), то последние годы оно занимает первое место среди других мясных продуктов.

В прошлом году каждый украинец съел около 24 кг курятины, 15 кг свинины и 5,5 кг говядины. Причем более 80% потребления приходится на курятину промышленного производства.

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Но до сих пор у покупателей остается много опасений, предрассудков и страхов относительно использования антибиотиков и гормонов роста в процессе промышленного производства куриного мяса. Насколько опасны эти вещества для человеческого здоровья и как купить в Украине так называемое "чистое" мясо – читайте в материале SmachnoNews.

Суть проблемы

Антибиотики начали применять в животноводстве со времен Второй мировой войны: советские биологи заметили, что цыплята и поросята активнее набирают вес (до 30%), когда в корм подсыпают антибиотические добавки. В итоге это стало ежедневной практикой. Был еще один плюс – групповая профилактика здоровья животных, это менее затратно, чем лечить каждую конкретную особь. Сегодня более половины произведенных антибиотиков используется в области животноводства.

Однако вскоре выяснился серьезный побочный эффект – начали появляться бактерии с иммунитетом к антибиотикам. Именно так и происходит, когда препарат используют не для лечения болезни, а на постоянной основе для профилактики. Причина проста – в случае однократного воздействия антибиотик просто выводится организмом через определенный промежуток времени. А при многократном действии бактерии активно сопротивляются, мутируют и "учатся" защищаться. Когда они становятся неуязвимыми для антибиотика, то это называется устойчивостью или антибиотикорезистентностью.

Мутированные бактерии, которые развиваются в организме животного, затем с пищей (через молоко, мясо) попадают в организм человека. Проще говоря, опыт животного передается человеку. В итоге, у человека могут появляться инфекции, которые нельзя вылечить антибиотиками. Также от употребления такого мяса могут начаться аллергические реакции. Аналогичная ситуация со здоровьем возникает и в случае бесконтрольного приема препаратов человеком: когда либо нет медицинских показаний, либо нарушаются сроки терапии.

Кроме того, антибиотикорезистентные бактерии попадают в окружающую среду (водоемы, почву, растения) через отходы животноводства. Согласно данным Европейского агентства продовольственной безопасности, более половины инфекционных болезней человеку передались от животных. На сегодня это одна из самых серьезных угроз для здоровья человечества, ведь от инфекционных заболеваний, которые вызывают устойчивые к антибиотикам возбудители, в мире умирает 700 тысяч человек в год.

Используются на птицефабриках антибиотики и гормоны для ускорения роста птицы?

Что касается промышленного производства, больше всего вопросов относительно использования антибиотиков в птицеводстве. Антибиотики действительно могут использоваться, но не для увеличения прироста или его ускорения. Наоборот, эти препараты стимулируют катаболизм – процесс метаболического распада, который провоцирует снижение массы тела. С птичьим организмом все происходит, как и с человеческим: при употреблении антибиотиков вместе с вредными бактериями разрушаются ферменты и полезная микрофлора желудочно-кишечного тракта, отвечающая за нормальный метаболизм.

Антибиотики разрешено применять в птицеводстве в случае заболевания птицы. Но чтобы избежать этого, болезни следует предотвращать. Возьмем к примеру крупнейшего производителя курятины-МХП (ТМ "Наша Ряба"). В компании объясняют, что с этой целью цыплятам проводят вакцинацию.

Такая процедура абсолютно безопасна и защищает птицу от инфекционных заболеваний. Благодаря здоровому родительскому стаду, санитарии, гигиене инкубационных яиц и биобезопасности на бройлерном птицеводстве производитель получает здоровое родительское стадо и полноценный молодняк, который не требует лечения антибиотиками.

Здоровье бройлеров поддерживают лишь витаминами, пробиотиками, фитобиотиками, а в первую неделю также подкислителями. Эти процессы вместе с контролем за качеством кормов позволили производителю полностью отказаться от использования антибиотиков на всех этапах производства.

Что касается гормонов роста, то сейчас в них нет нужды: использовать их дорого и бессодержательно. Так почему же птица быстро растет? Это обусловлено особенностями породы, а также правильно подобранной и сбалансированной системой питания кур.

Когда-то в животноводстве действительно применяли гормоны в коммерческих целях, чтобы животные быстрее росли, набирали необходимую массу. Но с 1989 года в ЕС всевозможные гормональные стимуляторы официально запрещены.

В Украине пока что на законодательном уровне нет такого запрета, но на практике мало кто использует гормоны, поскольку это нерентабельно. Современные породы бройлеров при условии правильно организованного ухода сами хорошо растут.

5 фактов хорошего роста цыплят:

Порода курицы способствует быстрому росту, поскольку оно уже заложено на генетическом уровне. Сбалансированный рацион (подобранные корма, витаминные добавки, пробиотики, пребиотики и др.). Бережный уход. У птиц высокоорганизованная нервная система, поэтому стресс может быть вызван множеством причин. Выращивание бройлеров не в клетке, а со свободным доступом к воде и корму. Это улучшает иммунную систему птицы. При этом вентиляция, освещение, влажность и температура в птичнике должны быть грамотно сбалансированы. Наблюдение и максимально быстрая корректировка комфорта птицы.

На птицефабриках цыплята растут быстро без гормонов роста / pixabay

Поэтому никакие гормоны роста уже не нужны благодаря развитию генетики и современным технологиям. Скептиков до сих пор есть большое количество, однако времена меняются и сегодня использование гормонов является просто нецелесообразным.

Как в Европе?

Согласно европейскому законодательству, применение любых антибактериальных препаратов с профилактической целью запрещено еще с 2006 года. Лечение животных или птиц разрешается только по назначению ветеринарного врача после выявления возбудителя и его чувствительности к препарату с помощью лабораторных исследований.

Уже с 2022-го в ЕС кардинально изменится подход к использованию антибиотиков в животноводстве. Известно, что будет создана единая база ветеринарных препаратов, разрешенных для использования в Европейском Союзе. Также заставят собирать данные по продаже и использованию антибиотиков, чтобы выявить конкретную ферму. Кроме того, составят список антибиотиков, разрешенных только для использования человеком.

Страны ЕС получат право корректировать этот список или запрещать определенные антибиотики. Таким образом, в ЕС появятся правовые основания требовать у производителей мяса провести дополнительные постмаркетинговые исследования. Члены Европейского союза могут запретить или ограничить экспорт товаров животного происхождения из тех стран, в которых не будут соблюдать новые правила.

Стандарты в Украине

В нашей стране на законодательном уровне антибиотики для животных и для людей могут использоваться свободно. Следовательно, украинскому потребителю следует внимательно относиться к выбору куриного мяса и обращать внимание на маркировку продукции.

Первыми в Украине прошли независимый аудит по заказу Ассоциации "Союз птицеводов Украины" и получили право наносить на упаковку маркировку – Без антибиотиков класса А три птицефабрики МХП, производящие курятину ТМ "Наша Ряба". Эта маркировка означает, что антимикробные средства не используются ни на одном из этапов выращивания птицы.

Аудит подтвердил, что продукция ТМ "Наша ряба" – "Без антибиотиков"

Маркировка "без антибиотиков" или "без остатков антибиотиков" – в чем разница?

В борьбе за потребителя производители используют всевозможные способы донесения информации о преимуществах именно своей продукции. Порой недобросовестные производители прибегают к подмене понятий. Если покупателю не всегда хочется вдаваться в детали, то рекламного слогана "без ... чего-то вредного" может быть вполне достаточно. И "без антибиотиков" и "без остатков антибиотиков" – это не одно и то же.

Всего есть три вида маркировки "Без антибиотиков" – "А", "В" и "С":

"А" – антимикробные средства не используются ни на одном из производственных процессов ("свободное от антибиотиков"). ⁣⁣⠀

– антимикробные средства не используются ни на одном из производственных процессов ("свободное от антибиотиков"). ⁣⁣⠀ "В" – антимикробные средства не используются в продуктивной стае птицы "Ферма без антибиотиков"). ⁣⁣⠀

– антимикробные средства не используются в продуктивной стае птицы "Ферма без антибиотиков"). ⁣⁣⠀ "С" – антимикробные средства не используются в профилактических целях, но могут применяться для лечения при условии соблюдения правил ("Мясо без остатков антибиотиков"). ⠀

Три вида маркировки "Без антибиотиков" / Союз птицеводов Украины

Маркировка "без остатков антибиотиков" – характеристика конечного продукта. Это означает, что препараты были использованы в допустимых дозах и выведены из организма птицы естественным путем. Примерно за неделю до убоя производитель должен полностью прекратить давать птице антибиотик.

Маркировать курятину как мясо "без антибиотиков" можно только тогда, когда ни на одном из производственных этапов (ни на родительском стаде, ни – на промышленном) препараты не были использованы, даже в лечебных целях.

Но если производитель недобросовестный, использует антибиотики для профилактики не регламентирует дозу, не проверяет чувствительность птицы к ним в случае появления болезни, не выдерживает сроки выведения препаратов и не проводит анализов, тогда их остатки могут попасть в человеческий организм. Кроме того, в случае неадекватного применения антибактериальных препаратов в организме птицы могут образовываться устойчивые к антибиотикам бактерии, которые тоже будут представлять опасность для здоровья человека.

Поэтому так важно при выборе курятины уделять внимание тому, есть ли у производителя все нужные подтверждения контролирующих органов. Так вы позаботитесь о своем здоровье и о здоровье своих близких. Доверяйте только проверенным производителям, которые оперируют не слоганами, а фактами.

А как насчет домашней курятины?

Какое же мясо можно потреблять? Возможно, стоит подумать о домашней курице, которая выращена без применения "химии"? Звучит неплохо, но здесь кроется еще большая опасность: мы не имеем никаких гарантий, что хозяева не продают больную птицу. Поэтому не следует считать это мясо автоматически безопасным. Так же никто не сможет гарантировать, что при выращивании курицы в домашнем хозяйстве действительно не использовались антибиотики, ведь они есть в свободной продаже.

Проверить качество домашней курятины гораздо сложнее, чем выращенной на птицефабрике, из-за необходимости использования специального оборудования для проведения анализов.

У продавца в магазине всегда можно запросить подтверждающие документы, а при покупке мяса "с рук" – такой опции нет. По внешнему виду, цвету или запаху невозможно определить наличие антибиотиков или болезнетворных микробов. Также неизвестны условия и сроки жизни птицы, особенности их кормления и тому подобное.

Несмотря на эти факты, многие люди до сих пор верят в мифы, что домашняя курятина полезнее и безопаснее. Это соответствует действительности, только если птицу вы выращиваете самостоятельно или это делают люди, которым вы доверяете. Однако во многих частных хозяйствах цыплят часто поят левомицетином в очень раннем возрасте с целью профилактики. Нет гарантии, что антибиотик был разведен до безопасной концентрации, никто не контролирует полное выведение фармакологических веществ из организма кур перед убоем. Вдобавок, от домашней курицы есть риск заразиться гельминтами или другими паразитами, поскольку санитарно-гигиенические условия выращивания птиц практически не контролируются.

Факты доказывают: потреблять магазинную продукцию может быть значительно безопаснее, чем домашнюю. А чтобы выбрать безопасную курятину, нужно внимательно читать этикетки продукции: если на упаковке есть маркировка о том, что мясо выращено без антибиотиков и гормонов роста, можете без боязни потреблять такую курочку. Заботьтесь о себе и питайтесь здорово!