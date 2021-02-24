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Ароматный кекс с курагой и апельсиновой цедрой, украшенный сахарной пудрой будет прекрасным дополнением к чаепитию всей семьей. Побалуйте себя и своих родных.

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Апельсиновый кекс с курагой

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла 82%;

– 250-300 граммов муки;

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка апельсиновой цедры;

– 2 столовые ложки апельсинового сока;

– разрыхлитель;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 120 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– ванильный сахар;

– 120 граммов сахара;

– 30 граммов сахарной пудры;

– 100 граммов кураги;

– соль.

Апельсиновый кекс с курагой / Фото freepik.com