Апельсиновый кекс с курагой: домашний рецепт
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Источник:24 канал
Ароматный кекс с курагой и апельсиновой цедрой, украшенный сахарной пудрой будет прекрасным дополнением к чаепитию всей семьей. Побалуйте себя и своих родных.
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Апельсиновый кекс с курагой
Апельсиновый кекс с курагой / Фото freepik.com
- Для приготовления кекса в миске тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавьте соль, разрыхлитель, перемешайте.
- Курагу в миске залейте теплой водой, оставьте на 10 минут, сцедите воду, измельчите ножом.
- Тщательно помойте апельсины, выжмите сок, натрите на крупной терке цедру.
- В миске смешайте сливочное масло с сахаром, добавьте цедру, сок, яйца, муку, разрыхлитель, молоко, курагу, перемешайте, замесите тесто, оставьте на 10 минут.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выстелите пергаментом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35-40 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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