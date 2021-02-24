Smachno News підготував для вас рецепт апельсинового кексу з курагою, який сподобається усім. Запишіть собі рецепт.

Ароматний кекс з курагою та апельсиновою цедрою, прикрашений цукровою пудрою буде чудовим доповненням до чаювання усією родиною. Побалуйте себе та своїх рідних.

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Апельсиновий кекс з курагою

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла 82%;

– 250-300 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка апельсинової цедри;

– 2 столові ложки апельсинового соку;

– розпушувач;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– 120 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– ванільний цукор;

– 120 грамів цукру;

– 30 грамів цукрової пудри;

– 100 грамів кураги;

– сіль.

Апельсиновий кекс з курагою/ Фото freepik.com