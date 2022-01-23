Картофель легко усваивается и имеет низкую калорийность, поскольку не содержит много жира. В свою очередь, в нем есть крахмал, снабжающий организм энергией на весь день.

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Кроме того, картофель содержит клетчатку, которая регулирует работу пищеварительной системы, ускоряет обмен веществ и является основой сбалансированного питания.

Дольки картофеля

В таком виде картофель – отличная закуска или дополнение к ужину. Готовить их можно в рукаве, сотейнике или прямо на противне. Все, что вам нужно сделать – это смешать их с оливковым маслом и любимыми специями. .

Невероятно аппетитно / Фото pexels

Промойте картофель и тщательно потрите кожуру (не очищайте). Разогрейте духовку до 180 градусов. Картофель нарежьте четвертинками (большими кусочками) и уложите в большую миску. Полейте оливковым маслом и посыпьте розмарином, чтобы каждый кусочек был покрыт жиром и приправами.

Когда духовка нагреется до нужной температуры, положите овощи на противень. Будьте осторожны, поскольку сначала он может шипеть. Равномерно распределите картофель и запекайте 20 минут. По истечении этого времени лопаткой перемешайте картофель. Выпекать еще 20 минут. По истечении этого времени проверьте, запекся ли картофель. Если нет – подержите еще пять минут.

Картофель с соусом – какой выбрать?

Любой вид картофеля прекрасно подходит с соусами. Одним из прекрасных вариантов соуса является творог, соединенный со сливками, луком с солью и перцем. С таким гарниром картофель станет вкусным вегетарианским ужином.

Вкусный ужин / Фото pexels

Прекрасным акцентом к запеченному картофелю также станет чесночный соус бешамель. Вам понадобится всего несколько ингредиентов. Соедините три столовых ложки натурального сыра с тремя чайными ложками майонеза и тремя крупными зубчиками чеснока, выдавленным через пресс. Приправить солью и перцем.