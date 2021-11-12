Аппетитно и за полдара: готовим вкусный куриный паштет из доступных ингредиентов

Нежный и ароматный домашний паштет из курицы станет великолепной закуской для любого стола. Он достаточно прост в приготовлении и нуждается в нескольких доступных ингредиентах.

За звание родины паштета многие столетия непрерывно борются Франция и Германия. Однако есть версия, что он возник еще в Древнем Риме. Это блюдо появилось на свет из-за практических мотивов – минимизировать любые отходы и использовать все имеющееся мясо.

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Паштет подают горячим или холодным, как закуску или даже обеденное блюдо. Такое изделие будет прекрасно смаковать с домашней консервацией – огурцами или помидорами.

Рецепт паштета из курицы

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Нежная закуска / Фото foodmag

Ингредиенты:

1350 грамм куриных бедер;

450 грамм куриной печени;

4 яйца;

4 морковки;

2 большие луковицы;

1 кусочек лука-порея;

20 грамм петрушки;

несколько горошин перца

3 лавровых листа;

3-4 зубчика чеснока;

соль;

перец;

мускатный орех;

1 столовая ложка майорана;

1 столовая ложка оливкового масла;

2 столовые ложки сливочного масла.

Приготовление:

Положите в большую кастрюлю промытую курицу, душистый перец, лавровые листья, перец горошком, очищенную морковь, кусочек лука-порея, петрушку и одну луковицу. Залейте все ингредиенты водой и накройте крышкой. Когда вода начнет кипеть, убавьте огонь и тушите, пока куриное мясо не распадется и не отделится от кости. На это уйдет примерно 2,5 часа. Когда курица будет готова, извлеките ее на большую тарелку, чтобы она остыла, оставьте бульон. Печенье помойте и нарежьте небольшими кусочками, замочите в молоке примерно на 1 час. Лук нарежьте толстыми ломтиками и обжарьте немного на оливковом масле, добавьте сюда печень и сливочное масло. В печень можно добавить немного бульона, в котором варилась курица. Готовую печень оставьте остывать. Очищенное куриное мясо, печень с луком, чесноком измельчить на мясорубке 3 раза. Масса должна стать однородной. Добавьте желтки и приправьте солью, свежемолотым перцем, мускатным орехом и молотым майораном. Если паштет выходит слишком сухим – добавьте в него бульон. Белки взбейте и добавьте в смесь, аккуратненько перемешайте. Выложить в форму для запекания (длина 30 см), смазанную сливочным маслом и посыпанную сухарями. Форма должна заполнить до 2/3 ее высоты. Разровняйте массу, сверху выложите вилкой оставшийся белок. Поставьте паштет в духовку и установите температуру 175 градусов, выпекайте около 50 минут. Выньте еще теплый паштет из формы и дайте остыть. Лучше всего пробовать его на следующий день с гренками или крекером.

Приятного аппетита!