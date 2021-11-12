Аппетитно и за полдара: готовим вкусный куриный паштет из доступных ингредиентов

12 ноября 2021 , 11:54
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Источник:

foodmag

Нежный и ароматный домашний паштет из курицы станет великолепной закуской для любого стола. Он достаточно прост в приготовлении и нуждается в нескольких доступных ингредиентах.

За звание родины паштета многие столетия непрерывно борются Франция и Германия. Однако есть версия, что он возник еще в Древнем Риме. Это блюдо появилось на свет из-за практических мотивов – минимизировать любые отходы и использовать все имеющееся мясо.

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Паштет подают горячим или холодным, как закуску или даже обеденное блюдо. Такое изделие будет прекрасно смаковать с домашней консервацией – огурцами или помидорами.

Рецепт паштета из курицы

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Нежная закуска / Фото foodmag

Ингредиенты:

  • 1350 грамм куриных бедер;
  • 450 грамм куриной печени;
  • 4 яйца;
  • 4 морковки;
  • 2 большие луковицы;
  • 1 кусочек лука-порея;
  • 20 грамм петрушки;
  • несколько горошин перца
  • 3 лавровых листа;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • соль;
  • перец;
  • мускатный орех;
  • 1 столовая ложка майорана;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 2 столовые ложки сливочного масла.

Приготовление:

  1. Положите в большую кастрюлю промытую курицу, душистый перец, лавровые листья, перец горошком, очищенную морковь, кусочек лука-порея, петрушку и одну луковицу.
  2. Залейте все ингредиенты водой и накройте крышкой. Когда вода начнет кипеть, убавьте огонь и тушите, пока куриное мясо не распадется и не отделится от кости. На это уйдет примерно 2,5 часа.
  3. Когда курица будет готова, извлеките ее на большую тарелку, чтобы она остыла, оставьте бульон.
  4. Печенье помойте и нарежьте небольшими кусочками, замочите в молоке примерно на 1 час.
  5. Лук нарежьте толстыми ломтиками и обжарьте немного на оливковом масле, добавьте сюда печень и сливочное масло.
  6. В печень можно добавить немного бульона, в котором варилась курица. Готовую печень оставьте остывать.
  7. Очищенное куриное мясо, печень с луком, чесноком измельчить на мясорубке 3 раза. Масса должна стать однородной.
  8. Добавьте желтки и приправьте солью, свежемолотым перцем, мускатным орехом и молотым майораном.
  9. Если паштет выходит слишком сухим – добавьте в него бульон.
  10. Белки взбейте и добавьте в смесь, аккуратненько перемешайте.
  11. Выложить в форму для запекания (длина 30 см), смазанную сливочным маслом и посыпанную сухарями.
  12. Форма должна заполнить до 2/3 ее высоты.
  13. Разровняйте массу, сверху выложите вилкой оставшийся белок.
  14. Поставьте паштет в духовку и установите температуру 175 градусов, выпекайте около 50 минут.
  15. Выньте еще теплый паштет из формы и дайте остыть. Лучше всего пробовать его на следующий день с гренками или крекером.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська