Аппетитно и за полдара: готовим вкусный куриный паштет из доступных ингредиентов
Источник:foodmag
Нежный и ароматный домашний паштет из курицы станет великолепной закуской для любого стола. Он достаточно прост в приготовлении и нуждается в нескольких доступных ингредиентах.
За звание родины паштета многие столетия непрерывно борются Франция и Германия. Однако есть версия, что он возник еще в Древнем Риме. Это блюдо появилось на свет из-за практических мотивов – минимизировать любые отходы и использовать все имеющееся мясо.
К слову Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычные блюда из курицы, пленяющие всю семью
Паштет подают горячим или холодным, как закуску или даже обеденное блюдо. Такое изделие будет прекрасно смаковать с домашней консервацией – огурцами или помидорами.
Рецепт паштета из курицы
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- 1350 грамм куриных бедер;
- 450 грамм куриной печени;
- 4 яйца;
- 4 морковки;
- 2 большие луковицы;
- 1 кусочек лука-порея;
- 20 грамм петрушки;
- несколько горошин перца
- 3 лавровых листа;
- 3-4 зубчика чеснока;
- соль;
- перец;
- мускатный орех;
- 1 столовая ложка майорана;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 столовые ложки сливочного масла.
Приготовление:
- Положите в большую кастрюлю промытую курицу, душистый перец, лавровые листья, перец горошком, очищенную морковь, кусочек лука-порея, петрушку и одну луковицу.
- Залейте все ингредиенты водой и накройте крышкой. Когда вода начнет кипеть, убавьте огонь и тушите, пока куриное мясо не распадется и не отделится от кости. На это уйдет примерно 2,5 часа.
- Когда курица будет готова, извлеките ее на большую тарелку, чтобы она остыла, оставьте бульон.
- Печенье помойте и нарежьте небольшими кусочками, замочите в молоке примерно на 1 час.
- Лук нарежьте толстыми ломтиками и обжарьте немного на оливковом масле, добавьте сюда печень и сливочное масло.
- В печень можно добавить немного бульона, в котором варилась курица. Готовую печень оставьте остывать.
- Очищенное куриное мясо, печень с луком, чесноком измельчить на мясорубке 3 раза. Масса должна стать однородной.
- Добавьте желтки и приправьте солью, свежемолотым перцем, мускатным орехом и молотым майораном.
- Если паштет выходит слишком сухим – добавьте в него бульон.
- Белки взбейте и добавьте в смесь, аккуратненько перемешайте.
- Выложить в форму для запекания (длина 30 см), смазанную сливочным маслом и посыпанную сухарями.
- Форма должна заполнить до 2/3 ее высоты.
- Разровняйте массу, сверху выложите вилкой оставшийся белок.
- Поставьте паштет в духовку и установите температуру 175 градусов, выпекайте около 50 минут.
- Выньте еще теплый паштет из формы и дайте остыть. Лучше всего пробовать его на следующий день с гренками или крекером.
Приятного аппетита!