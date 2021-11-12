За звання батьківщини паштету багато століть безперервно ведуть боротьбу Франція та Німеччина. Однак є версія, що він виник ще в Стародавньому Римі. Ця страва з’явилася на світ через практичні мотиви – мінімізувати будь-якої відходи й використати вся наявне м’ясо.
До слова Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину
Паштет подають гарячим або холодним, як закуску чи навіть обідню страву. Такий виріб чудово смакуватиме із домашньою консервацією – огірками чи помідорами.
Рецепт паштету із курки
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Ніжна закуска / Фото foodmag
Інгредієнти:
- 1350 грам курячих стеген;
- 450 грам курячої печінки;
- 4 яйця;
- 4 морквини;
- 2 великі цибулини;
- 1 шматочок цибулі-порею;
- 20 грам петрушки;
- кілька горошин перцю
- 3 лаврових листки;
- 3-4 зубчики часнику;
- сіль;
- перець;
- мускатний горіх;
- 1 столова ложка майорану;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 2 столові ложки вершкового масла.
Приготування:
- Покладіть у велику каструлю промиту курку, запашний перець, лаврове листя, перець горошком, очищену моркву, шматочок цибулі-порею, петрушку і одну цибулину.
- Залийте всі інгредієнти водою і накрийте кришкою. Коли вода почне кипіти, зменшіть вогонь і тушкуйте, поки куряче м’ясо не розпадеться і не відділиться від кістки. На це піде приблизно 2,5 години.
- Коли курка буде готова, вийміть її на велику тарілку, щоб вона охолонула, залиште бульйон.
- Печінку помийте і наріжте невеликими шматочками, замочіть в молоці приблизно на 1 годину.
- Цибулю наріжте товстими скибками і трохи обсмажте на оливковій олії, додайте сюди печінку і вершкове масло.
- У печінку можна додати трішки бульйону, в якому варилася курка. Готову печінку залиште вистигати.
- Очищене куряче м’ясо, печінку з цибулею, часником подрібнити на м’ясорубці 3 рази. Маса повинна стати однорідною.
- Додайте жовтки і приправте сіллю, свіжомеленим перцем, мускатним горіхом і меленим майораном.
- Якщо паштет виходить занадто сухим – додайте у нього бульйон.
- Білки збийте і додайте в суміш, акуратно перемішайте.
- Викласти у форму для запікання (довжина 30 см), змащену вершковим маслом і посипану сухарями.
- Форма повинна заповнити до 2/3 її висоти.
- Розрівняйте масу, зверху викладіть виделкою білок, який залишився.
- Поставте паштет в духовку і встановіть температуру 175 градусів, випікайте близько 50 хвилин.
- Вийміть ще теплий паштет з форми і дайте охолонути. Найкраще куштувати його на наступний день із грінками чи крекером.
Смачного!