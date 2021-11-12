За звання батьківщини паштету багато століть безперервно ведуть боротьбу Франція та Німеччина. Однак є версія, що він виник ще в Стародавньому Римі. Ця страва з’явилася на світ через практичні мотиви – мінімізувати будь-якої відходи й використати вся наявне м’ясо.

До слова Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

Паштет подають гарячим або холодним, як закуску чи навіть обідню страву. Такий виріб чудово смакуватиме із домашньою консервацією – огірками чи помідорами.

Рецепт паштету із курки

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Ніжна закуска / Фото foodmag

Інгредієнти:

1350 грам курячих стеген;

450 грам курячої печінки;

4 яйця;

4 морквини;

2 великі цибулини;

1 шматочок цибулі-порею;

20 грам петрушки;

кілька горошин перцю

3 лаврових листки;

3-4 зубчики часнику;

сіль;

перець;

мускатний горіх;

1 столова ложка майорану;

1 столова ложка оливкової олії;

2 столові ложки вершкового масла.

Приготування:

Покладіть у велику каструлю промиту курку, запашний перець, лаврове листя, перець горошком, очищену моркву, шматочок цибулі-порею, петрушку і одну цибулину. Залийте всі інгредієнти водою і накрийте кришкою. Коли вода почне кипіти, зменшіть вогонь і тушкуйте, поки куряче м’ясо не розпадеться і не відділиться від кістки. На це піде приблизно 2,5 години. Коли курка буде готова, вийміть її на велику тарілку, щоб вона охолонула, залиште бульйон. Печінку помийте і наріжте невеликими шматочками, замочіть в молоці приблизно на 1 годину. Цибулю наріжте товстими скибками і трохи обсмажте на оливковій олії, додайте сюди печінку і вершкове масло. У печінку можна додати трішки бульйону, в якому варилася курка. Готову печінку залиште вистигати. Очищене куряче м’ясо, печінку з цибулею, часником подрібнити на м’ясорубці 3 рази. Маса повинна стати однорідною. Додайте жовтки і приправте сіллю, свіжомеленим перцем, мускатним горіхом і меленим майораном. Якщо паштет виходить занадто сухим – додайте у нього бульйон. Білки збийте і додайте в суміш, акуратно перемішайте. Викласти у форму для запікання (довжина 30 см), змащену вершковим маслом і посипану сухарями. Форма повинна заповнити до 2/3 її висоти. Розрівняйте масу, зверху викладіть виделкою білок, який залишився. Поставте паштет в духовку і встановіть температуру 175 градусів, випікайте близько 50 хвилин. Вийміть ще теплий паштет з форми і дайте охолонути. Найкраще куштувати його на наступний день із грінками чи крекером.

Смачного!