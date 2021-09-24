Готовить панкейки очень просто, а результат – всегда потрясающий. Именно поэтому довольно часто они становятся фаворитами не только опытных поваров, но и новичков.

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Впрочем, есть несколько рекомендаций, соблюдение которых гарантирует отсутствие проблем и прекрасный результат.

Прежде всего следует знать, что выпекаются панкейки на сковородке без масла. Поверхность должна быть нагретой, огонь – средним. Переворачивать их нужно только тогда, когда вся поверхность покроется пузырьками.

Сухие и жидкие ингредиенты нужно смешивать отдельно, соединить их можно только в конце. Панкейки выпекаются сразу после того, как тесто готово.

Разрыхлитель должен быть свежим. Именно благодаря ему панкейки приобретают аппетитную пухлость.

Панкейки сочетаются с любыми добавками / Фото Unsplash

Рецепт панкейков

Ингредиенты

молоко – 1 стакан;

оливковое масло – 3 столовые ложки;

пшеничная мука – 1,5 стакана;

сахар – 3 столовые ложки;

щепотка соли;

ванилин – щепотка;

разрыхлитель – 1 чайная ложка;

куриное яйцо – 1 штука.

Приготовление

Взбиваем яйцо с молоком. Масса должна стать пышной и увеличиться. Добавляем масло и еще раз взбиваем. В глубокой миске соединяем все сухие компоненты. Медленно добавляем сухую смесь в жидкую и взбиваем. Ставим сковороду, чтобы разогрелась. Жарим панкейки. Переворачиваем только тогда, когда блин покроется пузырьками.

Приятного аппетита!