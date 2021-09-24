Аппетитные панкейки: секреты и рецепт приготовления американского завтрака
Источник:24 канал
Панкейк – это нежные блины, которые являются привычным завтраком для США и Канады. К нам они пришли благодаря голливудским фильмам.
Готовить панкейки очень просто, а результат – всегда потрясающий. Именно поэтому довольно часто они становятся фаворитами не только опытных поваров, но и новичков.
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Впрочем, есть несколько рекомендаций, соблюдение которых гарантирует отсутствие проблем и прекрасный результат.
Прежде всего следует знать, что выпекаются панкейки на сковородке без масла. Поверхность должна быть нагретой, огонь – средним. Переворачивать их нужно только тогда, когда вся поверхность покроется пузырьками.
Сухие и жидкие ингредиенты нужно смешивать отдельно, соединить их можно только в конце. Панкейки выпекаются сразу после того, как тесто готово.
Разрыхлитель должен быть свежим. Именно благодаря ему панкейки приобретают аппетитную пухлость.
Панкейки сочетаются с любыми добавками / Фото Unsplash
Рецепт панкейков
Ингредиенты
- молоко – 1 стакан;
- оливковое масло – 3 столовые ложки;
- пшеничная мука – 1,5 стакана;
- сахар – 3 столовые ложки;
- щепотка соли;
- ванилин – щепотка;
- разрыхлитель – 1 чайная ложка;
- куриное яйцо – 1 штука.
Приготовление
- Взбиваем яйцо с молоком. Масса должна стать пышной и увеличиться.
- Добавляем масло и еще раз взбиваем.
- В глубокой миске соединяем все сухие компоненты.
- Медленно добавляем сухую смесь в жидкую и взбиваем. Ставим сковороду, чтобы разогрелась.
- Жарим панкейки. Переворачиваем только тогда, когда блин покроется пузырьками.
Приятного аппетита!