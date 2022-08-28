Аранчини имеет сицилийское происхождение и богатую историю. Эти рисовые шарики прекрасно сочетаются с любым мясным наполнителем, а соус к ним каждый может подобрать по своему вкусу.

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Рецепт аранчини с рисом

Время: 1 часа

Порций: 4

Аппетитное сицилийское блюдо / Фото smaker

Ингредиенты:

50 грамм сливочного масла;

половина луковицы;

2 столовые ложки гранулированного чеснока;

1 чайная ложка сушеной петрушки;

200 грамм риса арборио;

75 миллилитров сухого белого вина;

500 миллилитров куриного бульона;

100 грамм тертого сыра Пармезан;

3 столовые ложки свежей измельченной петрушки;

250 грамм моцареллы;

50 грамм пшеничной муки;

2 яйца;

100 грамм панировочных сухарей;

2 чайные ложки сушеной петрушки;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка черного перца;

масло для жарки;

томатный подающий соус.

Приготовление: