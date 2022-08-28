Аранчини имеет сицилийское происхождение и богатую историю. Эти рисовые шарики прекрасно сочетаются с любым мясным наполнителем, а соус к ним каждый может подобрать по своему вкусу.
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Рецепт аранчини с рисом
Время: 1 часа
Порций: 4
Аппетитное сицилийское блюдо / Фото smaker
Ингредиенты:
- 50 грамм сливочного масла;
- половина луковицы;
- 2 столовые ложки гранулированного чеснока;
- 1 чайная ложка сушеной петрушки;
- 200 грамм риса арборио;
- 75 миллилитров сухого белого вина;
- 500 миллилитров куриного бульона;
- 100 грамм тертого сыра Пармезан;
- 3 столовые ложки свежей измельченной петрушки;
- 250 грамм моцареллы;
- 50 грамм пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 100 грамм панировочных сухарей;
- 2 чайные ложки сушеной петрушки;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 чайная ложка черного перца;
- масло для жарки;
- томатный подающий соус.
Приготовление:
- В кастрюле растворите 2 столовых ложки сливочного масла. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и специи. Жарьте, часто помешивая, около 5 минут. Добавьте рис и перемешивайте все приблизительно 1 минуту.
- Добавьте вино в кастрюлю и варите, пока оно не полностью испарится.
- Влейте в рис бульон и снова помешивайте до полного впитывания жидкости.
- Добавьте к рису пармезан, 2 столовых ложки масла и петрушку. Хорошо перемешайте.
- Переложите рисовую массу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Плотно накройте фольгой и поставьте в холодильник до полного охлаждения.
- Для аранчини разделите моцареллу на 24 небольших кусочка, рисовую массу также тоже поделите на 24 части.
- Возьмите каждый из них в руку и аккуратно сформируйте шарик. Разровняйте и положите внутрь каждой кусочек моцареллы. Склейте шарик и разомните его в руках. Повторите для всех шаров.
- В средней кастрюле разогрейте растительное масло примерно до 170 градусов.
- Приготовьте кляр. В одну глубокую тарелку насыпьте муку. Яйца разбейте, вылейте во вторую тарелку и хорошо взбейте. В третью тарелку высыпьте панировочные сухари и специи.
- Каждый шарик окуните сначала в муку, затем в яйцо, а затем в сухари. Жарить во фритюре около 5 минут, пока корочка не станет золотистой и хрустящей.
- Подавайте аранчини с тёплым томатным или соусом.