Аранчіні має сицилійське походження та багату історію. Ці рисові кульки прекрасно поєднуються із будь-яким м'ясним наповнювачем, а соус до них кожен може підібрати на свій власний смак.

Читайте також Вечеря за 20 хвилин: рецепт курячого шніцеля з картопляним пюре

Рецепт аранчіні з рисом

Час: 1 година
Порцій: 4

Апетитна сицилійська страва / Фото smaker

Інгредієнти:

  • 50 грамів вершкового масла;
  • пів цибулини;
  • 2 столові ложки гранульованого часнику;
  • 1 чайна ложка сушеної петрушки;
  • 200 грамів рису арборіо;
  • 75 мілілітрів сухого білого вина;
  • 500 мілілітрів курячого бульйону;
  • 100 грамів тертого сиру Пармезан;
  • 3 столові ложки свіжої подрібненої петрушки;
  • 250 грамів моцарели;
  • 50 грамів пшеничного борошна;
  • 2 яйця;
  • 100 грамів панірувальних сухарів;
  • 2 чайні ложки сушеної петрушки;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 1 чайна ложка чорного перцю;
  • олія для смаження;
  • томатний соус подачі.

Приготування:

  1. У каструлі розчиніть 2 столові ложки вершкового масла. Додайте дрібно нарізану цибулю, часник і спеції. Смажте, часто помішуючи, близько 5 хвилин. Додайте рис і перемішуйте все разом приблизно 1 хвилину.
  2. Додайте вино в каструлю і варіть, поки воно повністю не випарується.
  3. Влийте до рису бульйон і знову помішуйте до повного вбирання рідини.
  4. Додайте до рису пармезан, 2 столові ложки масла і петрушку. Добре перемішайте.
  5. Перекладіть рисову масу на деко, застелене пергаментним папером. Щільно накрийте фольгою і поставити в холодильник до повного охолодження.
  6. Для аранчіні розділіть моцарелу на 24 невеликих шматочки, рисову масу також теж поділіть на 24 частини.
  7. Візьміть кожну з них в руку і акуратно сформуйте кульку. Розрівняйте і покладіть всередину кожної шматочок моцарели. Склейте кульку і розімніть її в руках. Повторіть для всіх кульок.
  8. У середній каструлі розігрійте олію приблизно до 170 градусів.
  9. Приготуйте кляр. В одну глибоку тарілку насипте борошно. Яйця розбийте, вилийте в другу тарілку і добре збийте. У третю тарілку висипте панірувальні сухарі і спеції.
  10. Кожну кульку занурте спочатку в борошно, потім в яйце, а потім в сухарі. Смажити у фритюрі близько 5 хвилин, поки скоринка не стане золотистою і хрусткою.
  11. Подавайте аранчіні з теплим томатним або соусом.