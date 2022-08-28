Аранчіні має сицилійське походження та багату історію. Ці рисові кульки прекрасно поєднуються із будь-яким м'ясним наповнювачем, а соус до них кожен може підібрати на свій власний смак.
Читайте також Вечеря за 20 хвилин: рецепт курячого шніцеля з картопляним пюре
Рецепт аранчіні з рисом
Час: 1 година
Порцій: 4
Апетитна сицилійська страва / Фото smaker
Інгредієнти:
- 50 грамів вершкового масла;
- пів цибулини;
- 2 столові ложки гранульованого часнику;
- 1 чайна ложка сушеної петрушки;
- 200 грамів рису арборіо;
- 75 мілілітрів сухого білого вина;
- 500 мілілітрів курячого бульйону;
- 100 грамів тертого сиру Пармезан;
- 3 столові ложки свіжої подрібненої петрушки;
- 250 грамів моцарели;
- 50 грамів пшеничного борошна;
- 2 яйця;
- 100 грамів панірувальних сухарів;
- 2 чайні ложки сушеної петрушки;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 чайна ложка чорного перцю;
- олія для смаження;
- томатний соус подачі.
Приготування:
- У каструлі розчиніть 2 столові ложки вершкового масла. Додайте дрібно нарізану цибулю, часник і спеції. Смажте, часто помішуючи, близько 5 хвилин. Додайте рис і перемішуйте все разом приблизно 1 хвилину.
- Додайте вино в каструлю і варіть, поки воно повністю не випарується.
- Влийте до рису бульйон і знову помішуйте до повного вбирання рідини.
- Додайте до рису пармезан, 2 столові ложки масла і петрушку. Добре перемішайте.
- Перекладіть рисову масу на деко, застелене пергаментним папером. Щільно накрийте фольгою і поставити в холодильник до повного охолодження.
- Для аранчіні розділіть моцарелу на 24 невеликих шматочки, рисову масу також теж поділіть на 24 частини.
- Візьміть кожну з них в руку і акуратно сформуйте кульку. Розрівняйте і покладіть всередину кожної шматочок моцарели. Склейте кульку і розімніть її в руках. Повторіть для всіх кульок.
- У середній каструлі розігрійте олію приблизно до 170 градусів.
- Приготуйте кляр. В одну глибоку тарілку насипте борошно. Яйця розбийте, вилийте в другу тарілку і добре збийте. У третю тарілку висипте панірувальні сухарі і спеції.
- Кожну кульку занурте спочатку в борошно, потім в яйце, а потім в сухарі. Смажити у фритюрі близько 5 хвилин, поки скоринка не стане золотистою і хрусткою.
- Подавайте аранчіні з теплим томатним або соусом.