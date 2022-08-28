Когда захотелось праздника: готовим аранчини из ризотто

28 августа 2022 , 16:20
Читати новину українською

Источник:

smaker

Некоторые блюда радуют нас невероятным вкусом, но требуют времени и усилий для приготовления. Аранчини – одно из них, но когда хочется чего-нибудь праздничного, то следует обратиться именно к этому рецепту.

Аранчини имеет сицилийское происхождение и богатую историю. Эти рисовые шарики прекрасно сочетаются с любым мясным наполнителем, а соус к ним каждый может подобрать по своему вкусу.

Читайте также Ужин за 20 минут: рецепт куриного шницеля с картофельным пюре

Рецепт аранчини с рисом

Время: 1 часа
Порций: 4

Аппетитное сицилийское блюдо / Фото smaker

Ингредиенты:

  • 50 грамм сливочного масла;
  • половина луковицы;
  • 2 столовые ложки гранулированного чеснока;
  • 1 чайная ложка сушеной петрушки;
  • 200 грамм риса арборио;
  • 75 миллилитров сухого белого вина;
  • 500 миллилитров куриного бульона;
  • 100 грамм тертого сыра Пармезан;
  • 3 столовые ложки свежей измельченной петрушки;
  • 250 грамм моцареллы;
  • 50 грамм пшеничной муки;
  • 2 яйца;
  • 100 грамм панировочных сухарей;
  • 2 чайные ложки сушеной петрушки;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 чайная ложка черного перца;
  • масло для жарки;
  • томатный подающий соус.

Приготовление:

  1. В кастрюле растворите 2 столовых ложки сливочного масла. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и специи. Жарьте, часто помешивая, около 5 минут. Добавьте рис и перемешивайте все приблизительно 1 минуту.
  2. Добавьте вино в кастрюлю и варите, пока оно не полностью испарится.
  3. Влейте в рис бульон и снова помешивайте до полного впитывания жидкости.
  4. Добавьте к рису пармезан, 2 столовых ложки масла и петрушку. Хорошо перемешайте.
  5. Переложите рисовую массу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Плотно накройте фольгой и поставьте в холодильник до полного охлаждения.
  6. Для аранчини разделите моцареллу на 24 небольших кусочка, рисовую массу также тоже поделите на 24 части.
  7. Возьмите каждый из них в руку и аккуратно сформируйте шарик. Разровняйте и положите внутрь каждой кусочек моцареллы. Склейте шарик и разомните его в руках. Повторите для всех шаров.
  8. В средней кастрюле разогрейте растительное масло примерно до 170 градусов.
  9. Приготовьте кляр. В одну глубокую тарелку насыпьте муку. Яйца разбейте, вылейте во вторую тарелку и хорошо взбейте. В третью тарелку высыпьте панировочные сухари и специи.
  10. Каждый шарик окуните сначала в муку, затем в яйцо, а затем в сухари. Жарить во фритюре около 5 минут, пока корочка не станет золотистой и хрустящей.
  11. Подавайте аранчини с тёплым томатным или соусом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська