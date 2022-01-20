Рогалики с ореховой начинкой
- Время: 4 часа
- Порции: 8 (по 2 – 4 штуки)
Читайте также Как вернуться в форму после праздников: ТОП-5 советов
Скриншот с видео Лизы Глинской
Приготовление:
- Заранее достаньте сливочное масло из холодильника. Оставьте его на несколько часов при комнатной температуре, чтобы оно размякло.
- Переложите мягкое сливочное масло в миксер и взбейте его. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме вдвое.
- Добавьте в массу миндальную муку и перемешайте. Добавьте сахар и снова перемешайте.
- Высыпьте в массу пшеничную муку и замесите тесто. Заверните его в пласт пищевой пленки и отправьте в холодильник на 2 – 3 часа.
- Для приготовления ореховой начинки обжарьте грецкие орехи в разогретой духовке до 170 градусов в течение 12 – 15 минут.
- Смешайте в мерном стакане грецкие орехи, мед, молотую корицу и цедру одного апельсина.
- Перебейте все в однородную массу блендером, консистенция должна быть пастообразной.
- Для одного печенья нам нужно 10 г начинки и 25 грамм теста.
- Сформируйте и выложите на пергамент начинку для рогаликов.
Скриншот с видео Лизы Глинской
- Достаньте тесто из холодильника. Отщипните от него кусочек и раскатайте в круг. В центр выложите начинку, соедините края теста и сформируйте рогалик.
Скриншот с видео Лизы Глинской
- Выложите рогалики на противень покрытый пергаментом и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 18 – 20 минут в режиме "конвекция".
Скриншот с видео Лизы Глинской
- Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой.
Фото с инстаграма Лизы Глинской
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления рогаликов с ореховой начинкой: