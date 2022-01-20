Рогалики з горіховою начинкою

  • Час: 4 години
  • Порції: 8 (по 2 – 4 штуки)

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Скріншот з відео Лізи Глінської

Приготування:

  1. Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника. Залишіть його на кілька годин при кімнатній температурі, щоб воно розм'якло.
  1. Перекладіть м'яке вершкове масло в чаші міксера та збийте його. Маса повинна посвітліти та збільшитися в об'ємі вдвічі.
  1. Додайте до маси мигдалеве борошно та перемішайте. Додайте цукру та знову перемішайте.
  1. Висипте до маси пшеничне борошно та замісіть тісто. Загорніть його в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 2 – 3 години.
  1. Для приготування горіхової начинки обсмажте волоські горіхи в розігрітій духовці до 170 градусів протягом 12 – 15 хвилин.
  1. Змішайте в мірній склянці волоські горіхи, мед, мелену корицю та цедру одного апельсина.
  1. Перебийте все в однорідну масу блендером, консистенція повинна бути пастоподібною.
  1. Для одного печива нам потрібно 10 грамів начинки та 25 грамів тіста.
  1. Сформуйте і викладіть на пергамент начинку для рогаликів.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Дістаньте тісто з холодильника. Відщипніть від нього шматочок та розкачайте колом. В центр викладіть начинку, з'єднайте краї тіста та сформуйте рогалик.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Викладіть рогалики на деко вкрите пергаментом та випікайте в розігрітій духовці до 170 градусів на 18 – 20 хвилин в режимі "конвекція".


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Готові рогалики посипте цукровою пудрою.


Фото з інстаграму Лізи Глінської

Смачного!

Відеорецепт приготування рогаликів з горіховою начинкою: