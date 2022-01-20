Ароматные рогалики с ореховой начинкой: рецепт от кондитера

20 января 2022 , 16:20
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Эти рогалики, без преувеличения, тают во рту, а нежная ореховая начинка придает им особый вкус.

Рогалики с ореховой начинкой

  • Время: 4 часа
  • Порции: 8 (по 2 – 4 штуки)

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Скриншот с видео Лизы Глинской

Ингредиенты для теста:
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов миндальной муки;
– 220 граммов пшеничной муки.
Для ореховой начинки:
– 200 граммов грецких орехов;
– цедра одного апельсина;
– 80 граммов меда;
– 3 грамма молотой корицы.

Приготовление:

  1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника. Оставьте его на несколько часов при комнатной температуре, чтобы оно размякло.
  2. Переложите мягкое сливочное масло в миксер и взбейте его. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме вдвое.
  3. Добавьте в массу миндальную муку и перемешайте. Добавьте сахар и снова перемешайте.
  4. Высыпьте в массу пшеничную муку и замесите тесто. Заверните его в пласт пищевой пленки и отправьте в холодильник на 2 – 3 часа.
  5. Для приготовления ореховой начинки обжарьте грецкие орехи в разогретой духовке до 170 градусов в течение 12 – 15 минут.
  6. Смешайте в мерном стакане грецкие орехи, мед, молотую корицу и цедру одного апельсина.
  7. Перебейте все в однородную массу блендером, консистенция должна быть пастообразной.
  8. Для одного печенья нам нужно 10 г начинки и 25 грамм теста.
  9. Сформируйте и выложите на пергамент начинку для рогаликов.

Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. Достаньте тесто из холодильника. Отщипните от него кусочек и раскатайте в круг. В центр выложите начинку, соедините края теста и сформируйте рогалик.

Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. Выложите рогалики на противень покрытый пергаментом и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 18 – 20 минут в режиме "конвекция".

Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой.

Фото с инстаграма Лизы Глинской

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления рогаликов с ореховой начинкой:

 

Автор: Богданна Рибак