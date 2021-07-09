Соусы придают блюду аппетитный вид, новый аромат и изысканный вкус. Это – прекрасная альтернатива майонезу и магазинным соусам. Их можно подавать к блюдам из мяса, птицы.

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В сезон овощей можно экспериментировать и готовить разнообразные соусы. К вашему вниманию – томатный соус из свежих томатов с ароматной кинзой, белый с йогуртом и свежими огурцами и нежный банановый.

Соус с йогуртом и огурцами / Фото Freepik

Белый соус из свежих огурцов

Время: 15 минут

Ингредиенты:

– 150 граммов огурцов;

– 200 граммов натурального йогурта;

– 15 граммов мяты;

– 1 чайная ложка лимонной цедры;

– перец;

– соль.

Огурцы тщательно помойте, очистите от кожуры, натрите на крупной терке. Мяту помойте, измельчите ножом. В миске соедините огурцы с мятой, добавьте йогурт, соль, перец, лимонную цедру. Перемешайте до однородной консистенции.

Банановый соус / Фото Freepik

Банановый соус

Время: 20 – 25 минут

Ингредиенты:

– 1 луковица;

– 2 банана;

– 1/4 чайной ложки куркумы;

– 5 граммов имбиря;

– 1/4 перца чили;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 чайная ложка соевого соуса;

– 1 столовая ложка винного уксуса.

Бананы очистите от кожуры, выложите в миску, разомните вилкой, добавьте куркуму, винный уксус, соевый соус, перемешайте. Имбирь очистите от кожуры, натрите на крупной терке. Лук очистите, нарежьте кубиками. В кастрюле с оливковым маслом, выложите перец, лук, имбирь. Готовьте на среднем огне в течение 5 – 7 минут. Далее – уменьшите огонь, добавьте банановое пюре, тушите в течение 15 – 20 минут до готовности. Снимите с огня, выложите в чашу блендера, измельчите до однородной консистенции. Выложите в тарелку.

Томатный соус / Фото Unsplash

Томатный соус с кинзой

Время: 40 минут

Ингредиенты:

– 500 граммов томатов;

– 1 сладкий перец;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– кинза;

– перец;

– соль.