Соуси надають страві апетитний вигляд, новий аромат та вишуканий смак. Це – чудова альтернатива майонезу та магазинним соусам. Їх можна подавати до страв з м'яса, птиці.

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У сезон овочів можна експериментувати та готувати різноманітні соуси. До вашої уваги – томатний соус зі свіжих томатів з ароматною кінзою, білий соус зі свіжими огірками та ніжний банановий соус.

Соус з йогуртом та огірками/ Фото Freepik

Білий соус зі свіжих огірків

Час: 15 хвилин

Інгредієнти:

– 150 грамів огірків;

– 200 грамів натурального йогурту;

– 15 грамів м'яти;

– 1 чайна ложка лимонної цедри;

– перець;

– сіль.

Огірки ретельно помийте, почистіть від шкірки, натріть на грубій терці. М'яту помийте, подрібніть ножем. У мисці з'єднайте огірки з м'ятою, додайте йогурт, сіль, перець, лимонну цедру. Перемішайте до однорідної консистенції.

Банановий соус/ Фото Freepik

Банановий соус

Час: 20 – 25 хвилин

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 2 банани;

– 1/4 чайної ложки куркуми;

– 5 грамів імбиру;

– 1/4 перцю чилі;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 чайна ложка соєвого соусу;

– 1 столова ложка винного оцту.

Банани почистіть від шкірки, викладіть у миску, розімніть виделкою, додайте куркуму, винний оцет, соєвий соус, перемішайте. Імбир почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці. Цибулю почистіть, наріжте кубиками. У каструлі з оливковою олією, викладіть перець, цибулю, імбир, на середньому вогні готуйте протягом 5 –7 хвилин. Далі – зменште вогонь, додайте бананове пюре, тушкуйте протягом 15 – 20 хвилин до готовності, помішуючи. Зніміть з вогню, викладіть у чашу блендера, подрібніть до однорідної консистенції. Викладіть у тарілку.

Томатний соус/ Фото Unsplash

Томатний соус з кінзою

Час: 40 хвилин

Інгредієнти:

– 500 грамів томатів;

– 1 солодкий перець;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– кінза;

– перець;

– сіль.