Соуси надають страві апетитний вигляд, новий аромат та вишуканий смак. Це – чудова альтернатива майонезу та магазинним соусам. Їх можна подавати до страв з м'яса, птиці.

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У сезон овочів можна експериментувати та готувати різноманітні соуси. До вашої уваги – томатний соус зі свіжих томатів з ароматною кінзою, білий соус зі свіжими огірками та ніжний банановий соус.

Соус з йогуртом та огірками/ Фото Freepik

Білий соус зі свіжих огірків

  • Час: 15 хвилин
  1. Огірки ретельно помийте, почистіть від шкірки, натріть на грубій терці.
  2. М'яту помийте, подрібніть ножем.
  3. У мисці з'єднайте огірки з м'ятою, додайте йогурт, сіль, перець, лимонну цедру. Перемішайте до однорідної консистенції.

Банановий соус/ Фото Freepik

Банановий соус

  • Час: 20 – 25 хвилин
  1. Банани почистіть від шкірки, викладіть у миску, розімніть виделкою, додайте куркуму, винний оцет, соєвий соус, перемішайте.
  2. Імбир почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
  3. Цибулю почистіть, наріжте кубиками.
  4. У каструлі з оливковою олією, викладіть перець, цибулю, імбир, на середньому вогні готуйте протягом 5 –7 хвилин. Далі – зменште вогонь, додайте бананове пюре, тушкуйте протягом 15 – 20 хвилин до готовності, помішуючи.
  5. Зніміть з вогню, викладіть у чашу блендера, подрібніть до однорідної консистенції. Викладіть у тарілку.

Томатний соус/ Фото Unsplash

Томатний соус з кінзою

  • Час: 40 хвилин
  1. Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками, викладіть у каструлю, доведіть до кипіння, тушкуйте протягом 30 – 40 хвилин, додайте сіль, перець.
  2. Часник почистіть, подрібніть ножем.
  3. Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
  4. Кінзу помийте.
  5. У чашу блендера викладіть кінзу, часник, перець, подрібніть до однорідної консистенції, викладіть у каструлю з томатами, додайте оливкову олію, перемішайте.
  6. Готовий соус викладіть у тарілку. Смачного!