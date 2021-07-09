Соуси надають страві апетитний вигляд, новий аромат та вишуканий смак. Це – чудова альтернатива майонезу та магазинним соусам. Їх можна подавати до страв з м'яса, птиці.
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У сезон овочів можна експериментувати та готувати різноманітні соуси. До вашої уваги – томатний соус зі свіжих томатів з ароматною кінзою, білий соус зі свіжими огірками та ніжний банановий соус.
Соус з йогуртом та огірками/ Фото Freepik
Білий соус зі свіжих огірків
- Час: 15 хвилин
- Огірки ретельно помийте, почистіть від шкірки, натріть на грубій терці.
- М'яту помийте, подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте огірки з м'ятою, додайте йогурт, сіль, перець, лимонну цедру. Перемішайте до однорідної консистенції.
Банановий соус/ Фото Freepik
Банановий соус
- Час: 20 – 25 хвилин
- Банани почистіть від шкірки, викладіть у миску, розімніть виделкою, додайте куркуму, винний оцет, соєвий соус, перемішайте.
- Імбир почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
- Цибулю почистіть, наріжте кубиками.
- У каструлі з оливковою олією, викладіть перець, цибулю, імбир, на середньому вогні готуйте протягом 5 –7 хвилин. Далі – зменште вогонь, додайте бананове пюре, тушкуйте протягом 15 – 20 хвилин до готовності, помішуючи.
- Зніміть з вогню, викладіть у чашу блендера, подрібніть до однорідної консистенції. Викладіть у тарілку.
Томатний соус/ Фото Unsplash
Томатний соус з кінзою
- Час: 40 хвилин
- Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками, викладіть у каструлю, доведіть до кипіння, тушкуйте протягом 30 – 40 хвилин, додайте сіль, перець.
- Часник почистіть, подрібніть ножем.
- Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
- Кінзу помийте.
- У чашу блендера викладіть кінзу, часник, перець, подрібніть до однорідної консистенції, викладіть у каструлю з томатами, додайте оливкову олію, перемішайте.
- Готовий соус викладіть у тарілку. Смачного!