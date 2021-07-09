Три рецепта ароматных соусов к мясу: с йогуртом и огурцом, томатный, банановый
9 июля 2021 , 12:27Читати новину українською
Источник:24 канал
Как сделать любое блюдо с мясом сочным – добавить соус. Мы подготовили для вас три простых рецепта, которые вы можете приготовить дома.
Соусы придают блюду аппетитный вид, новый аромат и изысканный вкус. Это – прекрасная альтернатива майонезу и магазинным соусам. Их можно подавать к блюдам из мяса, птицы.
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В сезон овощей можно экспериментировать и готовить разнообразные соусы. К вашему вниманию – томатный соус из свежих томатов с ароматной кинзой, белый с йогуртом и свежими огурцами и нежный банановый.
Соус с йогуртом и огурцами / Фото Freepik
Белый соус из свежих огурцов
- Время: 15 минут
– 150 граммов огурцов;
– 200 граммов натурального йогурта;
– 15 граммов мяты;
– 1 чайная ложка лимонной цедры;
– перец;
– соль.
- Огурцы тщательно помойте, очистите от кожуры, натрите на крупной терке.
- Мяту помойте, измельчите ножом.
- В миске соедините огурцы с мятой, добавьте йогурт, соль, перец, лимонную цедру. Перемешайте до однородной консистенции.
Банановый соус / Фото Freepik
Банановый соус
- Время: 20 – 25 минут
– 1 луковица;
– 2 банана;
– 1/4 чайной ложки куркумы;
– 5 граммов имбиря;
– 1/4 перца чили;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 чайная ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка винного уксуса.
- Бананы очистите от кожуры, выложите в миску, разомните вилкой, добавьте куркуму, винный уксус, соевый соус, перемешайте.
- Имбирь очистите от кожуры, натрите на крупной терке.
- Лук очистите, нарежьте кубиками.
- В кастрюле с оливковым маслом, выложите перец, лук, имбирь. Готовьте на среднем огне в течение 5 – 7 минут. Далее – уменьшите огонь, добавьте банановое пюре, тушите в течение 15 – 20 минут до готовности.
- Снимите с огня, выложите в чашу блендера, измельчите до однородной консистенции. Выложите в тарелку.
Томатный соус / Фото Unsplash
Томатный соус с кинзой
- Время: 40 минут
– 500 граммов томатов;
– 1 сладкий перец;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– кинза;
– перец;
– соль.
- Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю, доведите до кипения, тушите в течение 30 – 40 минут, добавьте соль, перец.
- Чеснок очистите, измельчите ножом.
- Сладкий перец помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками.
- Кинзу помойте.
- В чашу блендера выложите кинзу, чеснок, перец, измельчите до однородной консистенции, выложите в кастрюлю с томатами, добавьте оливковое масло, перемешайте.
- Готовый соус выложите в тарелку. Приятного аппетита!