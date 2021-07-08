Ароматный пирог с персиками: рецепт десерта французской кухни от Тани Литвиновой

Известный кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом пирога с персиками и карамелью. Обязательно попробуйте.

Татьяна Литвинова рассказывает, как правильно приготовить пирог, чтобы он был сочным. Для приготовления теста используют сливочное масло комнатной температуры с добавлением яиц, муки и ванильного сахара.

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Тарт Татен – перевернутый пирог с фруктами (обычно яблоками), которые необходимо карамелизироваться в сливочном масле с сахаром до выпекания пирога.

В 1880 году впервые был создан пирог в гостинице в городе Ламот-Бёврон, обладательницами которого были сестры Татен – Стефани и Каролина. Однажды Стефани готовила для посетителей традиционный яблочный пирог, из-за усталости, вероятно, перепутала и положила тесто сверху яблок.

Для приготовления пирога используйте сезонные фрукты и ягоды.

Рецепт пирога с персиками

Время: 1 – 2 часа

1 – 2 часа Порции: 4 – 8

4 – 8 Калорийность на 100 граммов: 149 ккал

Персики помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками. Дальше – выложите на сковороду, добавьте две столовые ложки сахара и воды, оставьте на 15 – 20 минут до полного растворения сахара и карамелизации.

– 700 граммов персиков;– 120 граммов муки;– 2 яйца;– 125 граммов сливочного масла 82%;– 200 граммов сахара;– 8 граммов разрыхлителя;– 10 граммов ванильного сахара;– 2 – 3 столовые ложки воды.



Процесс приготовления теста / Скриншот с видео

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавьте разрыхлитель, перемешайте. В миску выложите сливочное масло комнатной температуры, добавьте сахар, взбейте миксером. Далее – добавьте яйца, ванильный сахар, муку, перемешайте до однородной консистенции. Силикованую форму выстелите пергаментом, выложите тушеные персики, сверху выложите тесто.



Карамелизированные персики / Скриншот с видео

Разогрейте духовку до температуры 150 градусов, отправьте запекаться в течение 50 минут. Достаньте пирог из духовки, оставьте для охлаждения, отправьте в холодильник на несколько часов, переверните пирог. Выложите готовый пирог на тарелку, разделите на порции. Приятного аппетита!

Рецепт пирога с персиками от Тани Литвиновой в видео: