Тетяна Литвинова розповідає, як правильно приготувати пиріг, щоб він був соковитим. Для приготування тіста використовують вершкове масло кімнатної температури, з додаванням яєць, борошна та ванільного цукру.

Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі

Тарт Татен — перевернутий пиріг з фруктами (зазвичай яблуками), які необхідно карамелізувати у вершковому маслі з цукром до випікання пирога.

1880 року вперше був створений пиріг у готелі у місті Ламотт-Беврон, власницями якого були сестри Татен — Стефані й Кароліна. Одного дня Стефані готувала для відвідувачів традиційний яблучний пиріг, через втому, ймовірно, переплутала і поклала тісто зверху яблук.

Для приготування пирога використовуйте будь-які сезонні фрукти та ягоди.

Рецепт пирога з персиками

Час: 1 – 2 години

1 – 2 години Порції: 4 – 8

4 – 8 Калорійність на 100 грамів: 149 ккал

Інгредієнти:

– 700 грамів персиків;

– 120 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 125 грамів вершкового масла 82%;

– 200 грамів цукру;

– 8 грамів розпушувача;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 2 – 3 столові ложки води.

Персики помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками. Далі – викладіть на пательню, додайте дві столові ложки цукру та води, залиште на 15 – 20 хвилин до повного розтанення цукру та карамелізації.

Процес приготування тіста/ Скриншот з відео

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, перемішайте. У миску викладіть вершкове масло кімнатної температури, додайте цукор, збийте міксером. Далі – додайте яйця, ванільний цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Силіковану форму вистеліть пергаментом, викладіть тушковані персики, зверху викладіть тісто.

Карамелізовані персики/ Скриншот з відео

Розігрійте духовку до температури 150 градусів, відправте запікатись протягом 50 хвилин. Дістаньте пиріг з духовки, залиште для охолодження, відправте у холодильник на кілька годин, переверніть пиріг. Викладіть готовий пиріг на тарілку, розділіть на порції. Смачного!

Рецепт пирога з персиками від Тані Литвинової у відео: