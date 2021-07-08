Тетяна Литвинова розповідає, як правильно приготувати пиріг, щоб він був соковитим. Для приготування тіста використовують вершкове масло кімнатної температури, з додаванням яєць, борошна та ванільного цукру.
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Тарт Татен — перевернутий пиріг з фруктами (зазвичай яблуками), які необхідно карамелізувати у вершковому маслі з цукром до випікання пирога.
1880 року вперше був створений пиріг у готелі у місті Ламотт-Беврон, власницями якого були сестри Татен — Стефані й Кароліна. Одного дня Стефані готувала для відвідувачів традиційний яблучний пиріг, через втому, ймовірно, переплутала і поклала тісто зверху яблук.
Для приготування пирога використовуйте будь-які сезонні фрукти та ягоди.
Рецепт пирога з персиками
- Час: 1 – 2 години
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 149 ккал
- Персики помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
- Далі – викладіть на пательню, додайте дві столові ложки цукру та води, залиште на 15 – 20 хвилин до повного розтанення цукру та карамелізації.
Процес приготування тіста/ Скриншот з відео
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, перемішайте.
- У миску викладіть вершкове масло кімнатної температури, додайте цукор, збийте міксером. Далі – додайте яйця, ванільний цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- Силіковану форму вистеліть пергаментом, викладіть тушковані персики, зверху викладіть тісто.
Карамелізовані персики/ Скриншот з відео
- Розігрійте духовку до температури 150 градусів, відправте запікатись протягом 50 хвилин.
- Дістаньте пиріг з духовки, залиште для охолодження, відправте у холодильник на кілька годин, переверніть пиріг. Викладіть готовий пиріг на тарілку, розділіть на порції. Смачного!
Рецепт пирога з персиками від Тані Литвинової у відео: