Закуска из баклажанов, или приготовить бабагануш – рецепт

10 августа 2023, 18:04
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Вкусные домашние рецепты

Бабагануш – популярная закуска Восточной кухни. Ее часто подают в заведениях с только что испеченной лепешкой или хрустящими чипсами.

Закуска из баклажан, или бабагануш – одно из самых популярных блюд в Восточной кухне. Если простыми словами, то это запеченные баклажаны с кунжутной пастой тахини и чесноком.

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Хотя сейчас ее можно приобрести уже готовую в магазине, но домашняя в разы вкуснее.

Рецепт закуски из баклажанов

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 3 баклажана;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 ложка тахини;
– 3 ложки сметаны или греческого йогурта;
– 1 ложка масла;
– соль.

Приготовление:

  • Баклажаны запекаем при 220 градусах 30 минут.
  • Охлаждаем и заворачиваем в пищевую пленку. Отрезаем кончик баклажана и выжимаем мякоть.
  • Баклажанную мякоть можно сбить блендером или растолочь вилкой. Добавляем остальные ингредиенты, сдабриваем специями и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Чтобы сделать тахини, возьмите жареный кунжут и просто взбейте его в блендере. Добавьте немного масла, чтобы зернышки лучше измельчились.

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Автор: Богданна Рибак