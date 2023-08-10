Закуска из баклажан, или бабагануш – одно из самых популярных блюд в Восточной кухне. Если простыми словами, то это запеченные баклажаны с кунжутной пастой тахини и чесноком.
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Хотя сейчас ее можно приобрести уже готовую в магазине, но домашняя в разы вкуснее.
Рецепт закуски из баклажанов
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Баклажаны запекаем при 220 градусах 30 минут.
- Охлаждаем и заворачиваем в пищевую пленку. Отрезаем кончик баклажана и выжимаем мякоть.
- Баклажанную мякоть можно сбить блендером или растолочь вилкой. Добавляем остальные ингредиенты, сдабриваем специями и подаем к столу.
Приятного аппетита!
Чтобы сделать тахини, возьмите жареный кунжут и просто взбейте его в блендере. Добавьте немного масла, чтобы зернышки лучше измельчились.