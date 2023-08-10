Закуска из баклажан, или бабагануш – одно из самых популярных блюд в Восточной кухне. Если простыми словами, то это запеченные баклажаны с кунжутной пастой тахини и чесноком.

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Хотя сейчас ее можно приобрести уже готовую в магазине, но домашняя в разы вкуснее.

Рецепт закуски из баклажанов

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 баклажана;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 ложка тахини;

– 3 ложки сметаны или греческого йогурта;

– 1 ложка масла;

– соль.

Приготовление:

Баклажаны запекаем при 220 градусах 30 минут.

Охлаждаем и заворачиваем в пищевую пленку. Отрезаем кончик баклажана и выжимаем мякоть.

Баклажанную мякоть можно сбить блендером или растолочь вилкой. Добавляем остальные ингредиенты, сдабриваем специями и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Чтобы сделать тахини, возьмите жареный кунжут и просто взбейте его в блендере. Добавьте немного масла, чтобы зернышки лучше измельчились.

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