Закуска из баклажан, или бабагануш – одно из самых популярных блюд в Восточной кухне. Если простыми словами, то это запеченные баклажаны с кунжутной пастой тахини и чесноком.

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Хотя сейчас ее можно приобрести уже готовую в магазине, но домашняя в разы вкуснее.

Рецепт закуски из баклажанов

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Баклажаны запекаем при 220 градусах 30 минут.
  • Охлаждаем и заворачиваем в пищевую пленку. Отрезаем кончик баклажана и выжимаем мякоть.
  • Баклажанную мякоть можно сбить блендером или растолочь вилкой. Добавляем остальные ингредиенты, сдабриваем специями и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Чтобы сделать тахини, возьмите жареный кунжут и просто взбейте его в блендере. Добавьте немного масла, чтобы зернышки лучше измельчились.