Закуска з баклажан, або бабагануш – одна з найпопулярніших страв в Східній кухні. Якщо простими словами, це запечені баклажани з кунжутною пастою тахіні та часником.
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Хоч зараз її можна придбати вже готову в магазині, але домашня в рази смачніша.
Рецепт закуски з баклажанів
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- ️Баклажани запікаємо при 220 градусах 30 хвилин.
- ️Охолоджуємо і загортаємо в харчову плівку. Відрізаємо кінчик баклажана і вичавлюємо м'якоть.
- ️Баклажанну м'якоть можна збити блендером або розтовкти виделкою. Додаємо решту інгредієнтів, присмачуємо спеціями і подаємо до столу.
Смачного!
Щоб зробити тахіні візьміть смажений кунжут і просто збийте його в блендері. Додайте трішки олії, щоб зернятка краще подрібнились.