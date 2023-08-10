Закуска з баклажан, або бабагануш – одна з найпопулярніших страв в Східній кухні. Якщо простими словами, це запечені баклажани з кунжутною пастою тахіні та часником.

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Хоч зараз її можна придбати вже готову в магазині, але домашня в рази смачніша.

Рецепт закуски з баклажанів

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 3 баклажани;

– 1 зубчик часнику;

– 1 ложка тахіні;

– 3 ложка сметани чи грецького йогурту;

– 1 ложка олії;

– сіль.

Приготування:

️Баклажани запікаємо при 220 градусах 30 хвилин.

️Охолоджуємо і загортаємо в харчову плівку. Відрізаємо кінчик баклажана і вичавлюємо м'якоть.

️Баклажанну м'якоть можна збити блендером або розтовкти виделкою. Додаємо решту інгредієнтів, присмачуємо спеціями і подаємо до столу.

Смачного!

Щоб зробити тахіні візьміть смажений кунжут і просто збийте його в блендері. Додайте трішки олії, щоб зернятка краще подрібнились.

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