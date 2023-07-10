Баклажаны – любимый овощ многих. Из них можно приготовить множество блюд: от аппетитных закусок до сытных вторых блюд.

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Мы предлагаем попробовать приготовить отличную холодную закуску из баклажанов, вкусных как грибы. Такая зимняя консервация удивит каждого, ведь вкус не потрясающий.

Баклажаны, как грибы – консервация на зиму

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 5 килограммов баклажанов;

– 4,5 литра воды;

– 50 миллилитров 9% уксуса;

– Для маринада:

– 3 головки чеснока;

– 1 пучок укропа;

– 300 миллилитров масла;

– 250 миллилитров 9% уксуса;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 4 столовые ложки крупной соли без горки;

– 1 чайная ложка сахара с горкой.

Приготовление:

Тщательно вымойте баклажаны, удалите ножки и нарежьте кубиками 1,5 сантиметра. Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.

Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы взошла лишняя жидкость. Переложите их в большую миску.

Для маринада измельчите укропом ножом и нарежьте мелкими кубиками чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять. Влейте маринад в баклажаны и перемешайте.

Переложите салат в стерилизованные банки. Простерилизуйте крышки: залейте их кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки.

Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Не забудьте положить на дно кастрюли ткань или полотенце, чтобы они не лопнули. Налейте немного воды, доведите до кипения и стерилизуйте закрутку 20 минут. Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Оставьте баклажаны охлаждаться при комнатной температуре под теплым одеялом или полотенцем.

Готовую закрутку храните в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

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