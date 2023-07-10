Баклажаны – любимый овощ многих. Из них можно приготовить множество блюд: от аппетитных закусок до сытных вторых блюд.
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Мы предлагаем попробовать приготовить отличную холодную закуску из баклажанов, вкусных как грибы. Такая зимняя консервация удивит каждого, ведь вкус не потрясающий.
Баклажаны, как грибы – консервация на зиму
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Тщательно вымойте баклажаны, удалите ножки и нарежьте кубиками 1,5 сантиметра. Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.
- Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы взошла лишняя жидкость. Переложите их в большую миску.
- Для маринада измельчите укропом ножом и нарежьте мелкими кубиками чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять. Влейте маринад в баклажаны и перемешайте.
- Переложите салат в стерилизованные банки. Простерилизуйте крышки: залейте их кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки.
- Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Не забудьте положить на дно кастрюли ткань или полотенце, чтобы они не лопнули. Налейте немного воды, доведите до кипения и стерилизуйте закрутку 20 минут. Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Оставьте баклажаны охлаждаться при комнатной температуре под теплым одеялом или полотенцем.
- Готовую закрутку храните в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!