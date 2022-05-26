Баклажаны – универсальный овощ. Из них можно приготовить любое блюдо: рулеты с помидорами и чесноком, начинить их ореховой или сырной начинкой. Это мы не говорим уже о классических блюдах таких как: рататуй, паста алла норма или мусака.
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По этому рецепту можно приготовить закуску не только из баклажанов. Используйте другие овощи: кабачки, цукини. Вкус будет непревзойденным с любым из перечисленных овощей. Подавайте блюдо как самостоятельную закуску или гарнир к мясу или рыбе.
Если вы планируете принимать гостей: приготовьте баклажаны с соусом на одном большом блюде, внутри которого выложите соусницу с нежной мачанкой. Также для заправки блюда можно использовать любой соус, который есть в холодильнике, или ваш любимый: айоли, цезарь, наполитана.
Идеальные баклажаны для этого рецепта – круглые и фиолетовые сорта. Если вы хотите сделать соус из тунца еще более легким, выберите белый или греческий йогурт. Обратите внимание на качество овощей: они должны быть созревшими, целыми без повреждений и желательно покупать их в сезон, чтобы не отравиться вредными нитратами, которые часто добавляют нечестные фермеры.
Рецепт баклажанов в соусе из тунца.
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно помойте баклажаны, нарежьте их кольцами толщиной 5 миллиметров.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте баклажаны: 2 минуты с каждой стороны будет достаточно.
- Слейте тунец из растительного масла и мелко нашинкуйте и смешайте его с сыром рикота. Сдобрите солью и перемешайте.
- Измельчите лук и добавьте его к соусу из тунца.
- Выложите баклажаны, разложенные на отдельных тарелках, с порцией соуса в отдельную посуду, чтобы их погрузить.
Приятного тебе аппетита!