Баклажани – універсальний овоч. З них можна приготувати будь-яку страву: рулети з помідорами та часником, начинити їх горіховою начинкою, або сирною. Це ми не говоримо вже про класичні страви такі як: рататуй, паста алла норма чи мусака.
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За цим рецептом можна приготувати закуску не тільки з баклажанів. Використайте інші овочі: кабачки, цукіні. Смак буде неперевершеним з будь-яким з перелічених овочів. Подавайте страву як самостійну закуску, або гарнір до м'яса чи риби.
Якщо ви плануєте приймати гостей: приготуйте баклажани з соусом на одному великому тарелі, всередині якого викладіть соусницю з ніжною мачанкою. Також для заправки страви можна використовувати будь-який соус, що який є в холодильнику, або ваш улюблений: айолі, цезар, наполітана.
Ідеальні баклажани для цього рецепту — круглі та фіолетові сорти. Якщо ви хочете зробити соус з тунця ще легшим, виберіть білий або грецький йогурт. Зверніть увагу на якість овочів: вони повинні бути достиглими, цілими без ушкоджень та бажано купувати їх в сезон, щоб не отруїтися шкідливими нітратами, які часто додають недоброчесні фермери.
Рецепт баклажанів в соусі з тунця
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно помийте баклажани, наріжте їх кільцями товщиною 5 міліметрів.
- Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям та обсмажте на ній баклажани: 2 хвилини з кожного боку буде достатньо.
- Злийте тунець з олії і дрібно наріжте та змішайте його з сиром рікота. Присмачте сіллю та перемішайте.
- Подрібніть цибулю і додайте її до соусу з тунця.
- Викладіть баклажани, розкладені на окремих тарілках, з порцією соусу в окремий посуд, щоб їх занурити.
Смачного!