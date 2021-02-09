Бананы – вкусные, питательные фрукты, которые обеспечивают энергией и улучшают настроение. В материале SmachnoNews мы расскажем вам о полезных свойствах бананов и их калорийность.

Один из самых популярных фруктов в мире – банан, в них содержится много полезных витаминов, минералов и питательных веществ.

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– польза бананов

Натуральный сахар, который содержится в бананах, обеспечивает организм энергией. В состав бананов входит триптофан, который превращается в серотонин и помогает повысить настроение и успокоить нервную систему, снизить стресс.

Благодаря содержанию железа и витаминов B6, C, E помогают повысить гемоглобин в крови. Содержание калия улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Калорийность бананов / Фото unsplash.com

– калорийность фруктов

Бананы высококалорийные. В 100 граммах бананов содержится 88 калорий. Не стоит совсем исключать из своего рациона, но умеренное употребление фруктов обеспечит пользу вашему организму.

Вред бананов / Фото unsplash.com

– вред фруктов

Фрукты привозят из тропических стран, которые могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому всем склонным к аллергии стоит воздержаться от употребления.

Бананы содержат много сахара, поэтому нельзя употреблять при сахарном диабете. Нежелательно употребление бананов тем, у кого повышенная свертываемость крови, потому, что бананы увеличивают вязкость крови и сгущение крови.

Следует воздерживаться тем, у кого проблемами с желудочно-кишечным трактом, потому бананы могут вызвать вздутие.

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Блины с бананами / Фото unsplash.com

– гастрономическое применение

Бананы используют для приготовления супов, десертов, пудингов, выпечки, фруктовых салатов, смузи и полезных завтраков.