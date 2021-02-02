Smachno News подготовил для вас список сезонных продуктов февраля, которые вы с легкостью можете найти на прилавках магазинов и супермаркетов да еще и по умеренной цене.

Источник: 24 канал

Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны – сезонные фрукты февраля, что касается овощей, то второй зимний месяц может нас порадовать несколькими разновидностями капусты и корнеплодами.

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Диетологи утверждают, что лучше всего питаться сезонными продуктами, а не покупать тепличные несезонные вкусности.

Сезонные продукты февраля или что же есть зимой

– цикорий салатный

Из цикория салатного можно приготовить вкусные и свежие салаты на обед или ужин просто порвав листья руками.

Цикорий салатный

– красная капуста

Из красной капусты получаются вкусные салаты, если добавить к ней сметанку или домашний майонез и немного зеленого горошка.

Красная капуста

– брюссельская капуста

Лучше всего этот продукт сочетается со сливками и панировочными сухарями обжаренными на сковородке. Также из брюссельской капусты получаются вкусные овощные супы.

Брюссельская капуста

– белокочанная капуста

Из белокочанной капусты готовят голубцы, добавляют ее в борщ или тушат с мясом.

Белокочанная капуста

– лук шалот

Приготовьте из лука шалот зажарку к мясу, луковый суп или нарежьте к овощному салату.

Лук шалот

– пастернак

Известный корнеплод, который частенько недооценивают. Приготовьте из него и картофеля пюре, тушите с другими овощами или добавляйте в салаты – вы будете поражены великолепным сочетанием вкусов в блюдах.



Пастернак

– грейпфруты

Из этого кисло-сладкого фрукта тоже можно готовить салаты, как фруктовые, так и к обеденному столу.



Грейпфруты

– мандарины

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Сладкие мандарины добавляют в свежие салаты, фруктовые салаты и торты.

Мандарины Клементин

– апельсины

Апельсины используют как в маринадах для птицы, начиняют ими утку, готовят салаты и даже делают цукаты из их кожуры.



Апельсины

– лимоны

Лимоны частенько используют для маринада, как соус к салатам, выпекают торты или просто добавляют в чай.



Лимоны

– вешенки

Лучше всего смакуют в подливе или маринованными. Искусные хозяйки готовят из них пироги и добавляют в салаты после термической обработки.



Вешенки