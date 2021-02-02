Сезонные продукты февраля: чем лучше питаться зимой
Smachno News подготовил для вас список сезонных продуктов февраля, которые вы с легкостью можете найти на прилавках магазинов и супермаркетов да еще и по умеренной цене.
Источник: 24 канал
Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны – сезонные фрукты февраля, что касается овощей, то второй зимний месяц может нас порадовать несколькими разновидностями капусты и корнеплодами.
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Диетологи утверждают, что лучше всего питаться сезонными продуктами, а не покупать тепличные несезонные вкусности.
Сезонные продукты февраля или что же есть зимой
– цикорий салатный
Из цикория салатного можно приготовить вкусные и свежие салаты на обед или ужин просто порвав листья руками.
Цикорий салатный
– красная капуста
Из красной капусты получаются вкусные салаты, если добавить к ней сметанку или домашний майонез и немного зеленого горошка.
Красная капуста
– брюссельская капуста
Лучше всего этот продукт сочетается со сливками и панировочными сухарями обжаренными на сковородке. Также из брюссельской капусты получаются вкусные овощные супы.
Брюссельская капуста
– белокочанная капуста
Из белокочанной капусты готовят голубцы, добавляют ее в борщ или тушат с мясом.
Белокочанная капуста
– лук шалот
Приготовьте из лука шалот зажарку к мясу, луковый суп или нарежьте к овощному салату.
Лук шалот
– пастернак
Известный корнеплод, который частенько недооценивают. Приготовьте из него и картофеля пюре, тушите с другими овощами или добавляйте в салаты – вы будете поражены великолепным сочетанием вкусов в блюдах.
Пастернак
– грейпфруты
Из этого кисло-сладкого фрукта тоже можно готовить салаты, как фруктовые, так и к обеденному столу.
Грейпфруты
– мандарины
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Сладкие мандарины добавляют в свежие салаты, фруктовые салаты и торты.
Мандарины Клементин
– апельсины
Апельсины используют как в маринадах для птицы, начиняют ими утку, готовят салаты и даже делают цукаты из их кожуры.
Апельсины
– лимоны
Лимоны частенько используют для маринада, как соус к салатам, выпекают торты или просто добавляют в чай.
Лимоны
– вешенки
Лучше всего смакуют в подливе или маринованными. Искусные хозяйки готовят из них пироги и добавляют в салаты после термической обработки.
Вешенки
Источник: SmachnoNews
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