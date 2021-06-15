Банановый хлеб: простой рецепт вкусного завтрака

Ароматный банановый хлеб – оригинальное блюдо, которое можно подавать на завтрак или на десерт. Мы подготовили для вас простой рецепт пирога, который понравится детям и взрослым.
Банановый хлеб – традиционная выпечка американской кухни. Сладкий пирог готовят из измельченного бананового пюре, яиц и творога. Также добавляют грецкие орехи и шоколадную крошку.
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В тесто добавляют соду, реже – дрожжи. По желанию сахар можно заменить на мед или готовить без сахара. Самое главное – добавить спелые сладкие бананы.
Идея создания хлеба основана в XVIII веке для того, чтобы сохранить и довести бананы – их высушивали, измельчали в порошок. В тесто добавляли банановую муку с добавлением пшеничной, воду, коксовое молоко и дрожжи.
Первый рецепт был найден в кулинарной книге Balanced Recipes в 1933 году, затем – в сборнике рецептов – Chiquita Banana's, опубликованную в 1950 году. Впоследствии рецепт усовершенствовали. Домохозяйки добавляли свежие перезрелые бананы, сливочное масло и соду. С 1960 года традиция выпекания банановых кексов на завтрак стала популярной.
Как приготовить банановый хлеб
- Время: 1 час
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 326 ккал
– 2 – 3 банана;
– 2 столовые ложки миндального молока;
– 200 граммов муки;
– 4 столовые ложки сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1 чайная ложка пищевой соды;
– 2 яйца;
– 10 граммов сливочного масла 82%;
– 30 граммов грецких орехов;
– щепотка соли.
- Бананы очистите от кожуры, один банан разрежьте вдоль пополам, другие – выложите в миску и разомните вилкой в пюре.
- Орехи подсушите в духовке, измельчите ножом.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку, соль и соду, перемешайте.
Очищенные бананы для теста/ Фото Pexels
- В миске смешайте размягченное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром, перемешайте. Далее – вбейте яйца, добавьте банановое пюре и муку, взбейте миксером до однородной консистенции.
Процесс взбивания миксером теста/ Фото Pexels
- Форму для запекания смажьте маслом, выстелите пергаментом. Выложите тесто, сверху – ломтики банана, орехи.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 – 55 минут до готовности.
Банановый пирог /Фото Unsplash
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Разделите на порции. Приятного аппетита!