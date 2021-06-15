Банановый хлеб: простой рецепт вкусного завтрака

Ароматный банановый хлеб – оригинальное блюдо, которое можно подавать на завтрак или на десерт. Мы подготовили для вас простой рецепт пирога, который понравится детям и взрослым.

Банановый хлеб – традиционная выпечка американской кухни. Сладкий пирог готовят из измельченного бананового пюре, яиц и творога. Также добавляют грецкие орехи и шоколадную крошку.

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В тесто добавляют соду, реже – дрожжи. По желанию сахар можно заменить на мед или готовить без сахара. Самое главное – добавить спелые сладкие бананы.

Идея создания хлеба основана в XVIII веке для того, чтобы сохранить и довести бананы – их высушивали, измельчали ​​в порошок. В тесто добавляли банановую муку с добавлением пшеничной, воду, коксовое молоко и дрожжи.

Первый рецепт был найден в кулинарной книге Balanced Recipes в 1933 году, затем – в сборнике рецептов – Chiquita Banana's, опубликованную в 1950 году. Впоследствии рецепт усовершенствовали. Домохозяйки добавляли свежие перезрелые бананы, сливочное масло и соду. С 1960 года традиция выпекания банановых кексов на завтрак стала популярной.

Как приготовить банановый хлеб

Время: 1 час

1 час Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 326 ккал

Бананы очистите от кожуры, один банан разрежьте вдоль пополам, другие – выложите в миску и разомните вилкой в ​​пюре. Орехи подсушите в духовке, измельчите ножом. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку, соль и соду, перемешайте.

– 2 – 3 банана;– 2 столовые ложки миндального молока;– 200 граммов муки;– 4 столовые ложки сахара;– 10 граммов ванильного сахара;– 1 чайная ложка пищевой соды;– 2 яйца;– 10 граммов сливочного масла 82%;– 30 граммов грецких орехов;– щепотка соли.

Очищенные бананы для теста/ Фото Pexels

В миске смешайте размягченное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром, перемешайте. Далее – вбейте яйца, добавьте банановое пюре и муку, взбейте миксером до однородной консистенции.

Процесс взбивания миксером теста​/ Фото Pexels

Форму для запекания смажьте маслом, выстелите пергаментом. Выложите тесто, сверху – ломтики банана, орехи. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 – 55 минут до готовности.

Банановый пирог /Фото Unsplash