Банановий хліб – традиційна випічка американської кухні. Солодкий пиріг готують з подрібненого бананового пюре, яєць та домашнього сиру. Також додають волоські горіхи та шоколадну крихту. 

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У тісто додають соду, рідше – дріжджі. За бажанням цукор можна замінити на мед або готувати без цукру. Найголовніше – додати стиглі солодкі банани.

Як приготувати банановий хліб 

  • Час: 1 година
  • Порції: 4 – 6
  • Калорійність на 100 грамів: 326 ккал
  1. Банани почистіть від шкірки, один банан розріжте вздовж навпіл, інші – викладіть у миску та розімніть виделкою у пюре.
  2. Горіхи підсушіть у духовці, подрібніть ножем.
  3. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  4. У мисці з'єднайте борошно, сіль та соду, перемішайте.

Очищені банани для тіста/ Фото Pexels

  1. У мисці змішайте розм’якшене вершкове масло з цукром та ванільним цукром, перемішайте. Далі – вбийте яйця, додайте бананове пюре та борошно, збийте міксером до однорідної консистенції.

Процес збивання міксером тіста/ Фото Pexels

  1. Форму для запікання змастіть маслом, вистеліть пергаментом. Викладіть тісто, зверху – скибочки банана, горіхи.
  2. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 – 55 хвилин до готовності.

Банановий пиріг/ Фото Unsplash

  1. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Розділіть на порції. Смачного!