Банановий хліб – традиційна випічка американської кухні. Солодкий пиріг готують з подрібненого бананового пюре, яєць та домашнього сиру. Також додають волоські горіхи та шоколадну крихту.

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У тісто додають соду, рідше – дріжджі. За бажанням цукор можна замінити на мед або готувати без цукру. Найголовніше – додати стиглі солодкі банани.

Ідея створення хліба заснована у XVIII столітті для того, щоб зберегти та довести банани – їх висушували, подрібнювали у порошок. До тіста додавали бананове борошно з додаванням пшеничного, воду, коксове молоко та дріжджі.

Перший рецепт було знайдено у кулінарній книжці – Balanced Recipes 1933 року, потім – у збірнику рецептів – Chiquita Banana's 1950 року. Згодом рецепт удосконалили. Домогосподарки додавали свіжі перестиглі банани, вершкове масло та соду. Від 1960 року традиція випікання бананових кексів до сніданку здобула популярності.