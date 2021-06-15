Банановий хліб – традиційна випічка американської кухні. Солодкий пиріг готують з подрібненого бананового пюре, яєць та домашнього сиру. Також додають волоські горіхи та шоколадну крихту.
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У тісто додають соду, рідше – дріжджі. За бажанням цукор можна замінити на мед або готувати без цукру. Найголовніше – додати стиглі солодкі банани.
Як приготувати банановий хліб
- Час: 1 година
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 326 ккал
- Банани почистіть від шкірки, один банан розріжте вздовж навпіл, інші – викладіть у миску та розімніть виделкою у пюре.
- Горіхи підсушіть у духовці, подрібніть ножем.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно, сіль та соду, перемішайте.
Очищені банани для тіста/ Фото Pexels
- У мисці змішайте розм’якшене вершкове масло з цукром та ванільним цукром, перемішайте. Далі – вбийте яйця, додайте бананове пюре та борошно, збийте міксером до однорідної консистенції.
Процес збивання міксером тіста/ Фото Pexels
- Форму для запікання змастіть маслом, вистеліть пергаментом. Викладіть тісто, зверху – скибочки банана, горіхи.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 – 55 хвилин до готовності.
Банановий пиріг/ Фото Unsplash
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Розділіть на порції. Смачного!