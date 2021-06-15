Банановый хлеб – традиционная выпечка американской кухни. Сладкий пирог готовят из измельченного бананового пюре, яиц и творога. Также добавляют грецкие орехи и шоколадную крошку.

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В тесто добавляют соду, реже – дрожжи. По желанию сахар можно заменить на мед или готовить без сахара. Самое главное – добавить спелые сладкие бананы.

Идея создания хлеба основана в XVIII веке для того, чтобы сохранить и довести бананы – их высушивали, измельчали ​​в порошок. В тесто добавляли банановую муку с добавлением пшеничной, воду, коксовое молоко и дрожжи.

Первый рецепт был найден в кулинарной книге Balanced Recipes в 1933 году, затем – в сборнике рецептов – Chiquita Banana's, опубликованную в 1950 году. Впоследствии рецепт усовершенствовали. Домохозяйки добавляли свежие перезрелые бананы, сливочное масло и соду. С 1960 года традиция выпекания банановых кексов на завтрак стала популярной.