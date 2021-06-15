Банановый хлеб – традиционная выпечка американской кухни. Сладкий пирог готовят из измельченного бананового пюре, яиц и творога. Также добавляют грецкие орехи и шоколадную крошку.
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В тесто добавляют соду, реже – дрожжи. По желанию сахар можно заменить на мед или готовить без сахара. Самое главное – добавить спелые сладкие бананы.
Как приготовить банановый хлеб
- Время: 1 час
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 326 ккал
- Бананы очистите от кожуры, один банан разрежьте вдоль пополам, другие – выложите в миску и разомните вилкой в пюре.
- Орехи подсушите в духовке, измельчите ножом.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку, соль и соду, перемешайте.
Очищенные бананы для теста/ Фото Pexels
- В миске смешайте размягченное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром, перемешайте. Далее – вбейте яйца, добавьте банановое пюре и муку, взбейте миксером до однородной консистенции.
Процесс взбивания миксером теста/ Фото Pexels
- Форму для запекания смажьте маслом, выстелите пергаментом. Выложите тесто, сверху – ломтики банана, орехи.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 – 55 минут до готовности.
Банановый пирог /Фото Unsplash
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Разделите на порции. Приятного аппетита!