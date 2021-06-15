Банановый хлеб – традиционная выпечка американской кухни. Сладкий пирог готовят из измельченного бананового пюре, яиц и творога. Также добавляют грецкие орехи и шоколадную крошку.

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В тесто добавляют соду, реже – дрожжи. По желанию сахар можно заменить на мед или готовить без сахара. Самое главное – добавить спелые сладкие бананы.

Как приготовить банановый хлеб

  • Время: 1 час 
  • Порции: 4 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 326 ккал
  1. Бананы очистите от кожуры, один банан разрежьте вдоль пополам, другие – выложите в миску и разомните вилкой в ​​пюре.
  2. Орехи подсушите в духовке, измельчите ножом.
  3. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  4. В миске соедините муку, соль и соду, перемешайте.

Очищенные бананы для теста/ Фото Pexels

  1. В миске смешайте размягченное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром, перемешайте. Далее – вбейте яйца, добавьте банановое пюре и муку, взбейте миксером до однородной консистенции.

Процесс взбивания миксером теста​/ Фото Pexels

  1. Форму для запекания смажьте маслом, выстелите пергаментом. Выложите тесто, сверху – ломтики банана, орехи.
  2. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 – 55 минут до готовности.

Банановый пирог /Фото Unsplash

  1. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Разделите на порции. Приятного аппетита!