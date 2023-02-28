Бандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супу

28 февраля 2023, 15:35
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Что приготовить из куриного фарша, если котлеты уже надоели? Предлагаем попробовать сытные бандерики.

Бандерики – обжаренные тоненькие блины в форме треугольников, которые чаще всего подают в бульон, грибную уху или просто со сметаной.

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Самой популярной начинкой к блюду является мясной фарш: куриный, говяжий или из индейки. Также они прекрасно нравятся с творожной или овощной начинкой.

Рецепт мясных бандериков из куриного фарша

  • Время: 50 минут
  • Порции: 18 штук
Ингредиенты для блинов:
  – 2 куриных яйца;
– 1 чайная ложка сахара;
– соль;
– 100 граммов муки;
– 250 граммов молока;
– 10 граммов масла.
Ингредиенты для начинки:
  – 400 граммов куриного фарша;
– репчатая луковица;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Сочетаем яйца, сахар, соль и муку. Перемешиваем до однородной массы без комочков.
  • Добавляем молоко, растительное масло и снова перемешиваем.
  • Перед первым блином смазываем сковороду растительным маслом и жарим с обеих сторон на маленьком огне, чтобы они были бледными.

  • Для начинки перемешиваем куриный фарш, измельченный лук, соль и перец. ⠀
  • Блинчик разрезаем пополам, окутываем края и на край кладем начинку.
  • Формируем треугольники. Их можно замораживать или сразу жарить на маленьком огне под крышкой, по бокам, до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак