Бандерики – обсмажені тоненькі млинці у формі трикутників, які найчастіше подають до бульйону, грибної юшки або просто зі сметаною.

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Найпопулярнішою начинкою до страви є м'ясний фарш: курячий, яловичий, або з індички. Також вони чудово смакують із сирною чи овочевою начинкою.

Рецепт м'ясних бандериків з курячого фаршу

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 18 штук

Приготування:

  • Поєднуємо яйця, цукор, сіль та борошно. Перемішуємо до однорідної маси без грудочок.
  • Додаємо молоко, олію і знову перемішуємо.
  • Перед першим млинцем змащуємо сковорідку олією і смажимо з обох боків на маленькому вогні, щоб вони були блідими.
  • Для начинки перемішуємо курячий фарш, подрібнену цибулю, сіль та перець. ⠀
  • Млинець розрізаємо навпіл, підгортаємо краї та на край кладемо начинку.
  • Формуємо трикутники. Їх можна заморожувати або одразу смажити на маленькому вогні під кришкою, з обох боків, до золотистого кольору.

Смачного!