Бандерики – обсмажені тоненькі млинці у формі трикутників, які найчастіше подають до бульйону, грибної юшки або просто зі сметаною.

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Найпопулярнішою начинкою до страви є м'ясний фарш: курячий, яловичий, або з індички. Також вони чудово смакують із сирною чи овочевою начинкою.

Рецепт м'ясних бандериків з курячого фаршу

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 18 штук

Інгредієнти для млинців:

– 2 курячих яйця;

– 1 чайна ложка цукру;

– сіль;

– 100 грамів борошна;

– 250 грамів молока;

– 10 грамів олії.

Інгредієнти для начинки:

– 400 грамів курячого фаршу;

– ріпчаста цибулина;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Поєднуємо яйця, цукор, сіль та борошно. Перемішуємо до однорідної маси без грудочок.

Додаємо молоко, олію і знову перемішуємо.

Перед першим млинцем змащуємо сковорідку олією і смажимо з обох боків на маленькому вогні, щоб вони були блідими.

Для начинки перемішуємо курячий фарш, подрібнену цибулю, сіль та перець. ⠀

Млинець розрізаємо навпіл, підгортаємо краї та на край кладемо начинку.

Формуємо трикутники. Їх можна заморожувати або одразу смажити на маленькому вогні під кришкою, з обох боків, до золотистого кольору.

Смачного!