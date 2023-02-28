Бандерики – обжаренные тоненькие блины в форме треугольников, которые чаще всего подают в бульон, грибную уху или просто со сметаной.
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Самой популярной начинкой к блюду является мясной фарш: куриный, говяжий или из индейки. Также они прекрасно нравятся с творожной или овощной начинкой.
Рецепт мясных бандериков из куриного фарша
- Время: 50 минут
- Порции: 18 штук
Приготовление:
- Сочетаем яйца, сахар, соль и муку. Перемешиваем до однородной массы без комочков.
- Добавляем молоко, растительное масло и снова перемешиваем.
- Перед первым блином смазываем сковороду растительным маслом и жарим с обеих сторон на маленьком огне, чтобы они были бледными.
- Для начинки перемешиваем куриный фарш, измельченный лук, соль и перец. ⠀
- Блинчик разрезаем пополам, окутываем края и на край кладем начинку.
- Формируем треугольники. Их можно замораживать или сразу жарить на маленьком огне под крышкой, по бокам, до золотистого цвета.
Приятного аппетита!