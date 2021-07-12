Баноффи: легкий летний десерт от Эктора Хименеса-Браво
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Летом хочется легкие блюда, особенно на десерт. Эктор Хименес-Браво рассказывает, как приготовить вкусный банановый торт, который понравится всем.
Баноффи – традиционный английский пирог. Его готовят из бананов, сливок, с добавлением карамели или вареного сгущенного молока. Для теста используют измельченное печенье с добавлением сливочного масла. Иногда добавляют еще шоколад или кофе.
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Название пирога происходит от двух слов – "банан" и "тоффи" – карамель.
В 1971 году во городе Джевингтон (Великобритания) владелец ресторана "Голодный Монах" Иан Даудинг вместе с шеф-поваром Найджелом Маккензи создали банановый пирог, изменив американский рецепт кофейно-карамельного пирога. Блюдо стало популярным среди посетителей.
В 1974 году рецепт опубликовали в кулинарной книге "Более строгие секреты Голодного Монаха" и в 1997 году – "В раю с Голодным Монахом". Одной из самых известных поклонниц пирога была Маргарет Тэтчер и готовила его самостоятельно.
Известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом бананового пирога в инстаграм.
Рецепт Баноффи
- Время: 35 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 257 ккал
– 1 шт. слоеного теста (30 см);
– 4 банана;
– 150 граммов коричневого сахара;
– 100 граммов сливочного масла 82%;
– 1 грамм ванили;
– 1 грамм корицы.
- Бананы очистите от кожуры, два банана разрежьте пополам, другие – оставьте целыми.
- На сковороду выложите сливочное масло, добавьте коричневый сахар, корицу, ваниль, перемешайте до однородной консистенции, окуните бананы.
Бананы в карамели / Скриншот с видео
- Слоеное тесто выложите в форму, проколите вилкой.
Тесто для баноффи / Скриншот с видео
- В тесто выложите бананы, сверху – вылейте карамель, накройте тестом.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
Баноффи / Инстаграм Эктора Хименеса-Браво
- Достаньте готовый пирог, переверните, выложите на тарелку, разрежьте на порции.
- По желанию задекорируйте сливками и листочками мяты. Приятного аппетита!