Баноффи: легкий летний десерт от Эктора Хименеса-Браво

Летом хочется легкие блюда, особенно на десерт. Эктор Хименес-Браво рассказывает, как приготовить вкусный банановый торт, который понравится всем.

Баноффи – традиционный английский пирог. Его готовят из бананов, сливок, с добавлением карамели или вареного сгущенного молока. Для теста используют измельченное печенье с добавлением сливочного масла. Иногда добавляют еще шоколад или кофе.

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Название пирога происходит от двух слов – "банан" и "тоффи" – карамель.

В 1971 году во городе Джевингтон (Великобритания) владелец ресторана "Голодный Монах" Иан Даудинг вместе с шеф-поваром Найджелом Маккензи создали банановый пирог, изменив американский рецепт кофейно-карамельного пирога. Блюдо стало популярным среди посетителей.

В 1974 году рецепт опубликовали в кулинарной книге "Более строгие секреты Голодного Монаха" и в 1997 году – "В раю с Голодным Монахом". Одной из самых известных поклонниц пирога была Маргарет Тэтчер и готовила его самостоятельно.

Известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом бананового пирога в инстаграм.

Рецепт Баноффи

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 257 ккал

Бананы очистите от кожуры, два банана разрежьте пополам, другие – оставьте целыми. На сковороду выложите сливочное масло, добавьте коричневый сахар, корицу, ваниль, перемешайте до однородной консистенции, окуните бананы.

– 1 шт. слоеного теста (30 см);– 4 банана;– 150 граммов коричневого сахара;– 100 граммов сливочного масла 82%;– 1 грамм ванили;– 1 грамм корицы.

Бананы в карамели / Скриншот с видео

Слоеное тесто выложите в форму, проколите вилкой.

Тесто для баноффи / Скриншот с видео

В тесто выложите бананы, сверху – вылейте карамель, накройте тестом. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.

Баноффи / Инстаграм Эктора Хименеса-Браво