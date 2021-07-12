Банофі – традиційний англійський пиріг. Його готують з бананів, вершків, з додаванням карамелі або вареного згущеного молока. Для тіста використовують подрібнене печиво з додаванням вершкового масла. Іноді додають шоколад або каву.

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Назва пирога походить від двох слів – "банан" і "тоффі" – карамель.

1971 року у місті Джевінгтон (Велика Британія) власник ресторану "Голодний Чернець" Іан Даудінг разом з шеф-кухарем Найджелом Маккензі створили банановий пиріг, змінивши американський рецепт кавово-карамельного пирога. Страва стала популярною серед відвідувачів.

1974 року рецепт опублікували у кулінарній книзі "Більш строгі секрети Голодного Ченця" і 1997 року – "У раю з Голодним Ченцем". Однією з найвідоміших шанувальниць пирога була Маргарет Тетчер, яка готувала його власноруч.

Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом бананового пирога в інстаграм.

Рецепт Банофі

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 257 ккал
  1. Банани почистіть від шкірки, два банани розріжте навпіл, інші – залиште цілими.
  2. На пательню викладіть вершкове масло, додайте коричневий цукор, корицю, ваніль, перемішайте до однорідної консистенції, занурте банани.

Банани у карамелі/ Скриншот з відео

  1. Листкове тісто викладіть у форму, проколіть виделкою по всій площині.

Тісто для банофі/ Скриншот з відео

  1. У тісто викладіть банани, зверху – вилийте карамель, накрийте тістом.
  2. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.

Банофі/ інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

  1. Дістаньте готовий пиріг, переверніть, викладіть на тарілку, розріжте на порції.
  2. За бажанням задекоруйте вершками та листочками м'яти. Смачного!