Царский рулет из брокколи и лосося, от которого все придут в восторг

Даже брокколи можно приготовить так вкусно, что ее будут с аппетитом уплетать не только взрослые, но и дети. Ловите рецепт холодной закуски. Блюдо простое, но, уверяем, его вкус достоин праздничного стола!

Рулет из брокколи и лосося, без преувеличения, является одним из наших фаворитов. В частности, потому, что не оставляет на талии лишних сантиметров, ведь готовится исключительно из полезных ингредиентов.

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Рулет из брокколи и лосося

Время : 120 минут

: 120 минут Порции: 8



Рулет из брокколи и лосося​ / Фото Fat Killers

– 300 г брокколи;– 4 сырых яйца,– 1 ч. л. разрыхлителя для теста;– 3 ст. л. муки.– 100 г слабосоленого лосося;– 1 средний огурец;– 2 ст. л. греческого йогурта;– 150 г крем-сыра.

Приготовление:

Отварите соцветия брокколи в подсоленной кипящей воде в течение 7 – 10 минут. Откиньте на сито и оставьте на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Отделите белки от желтков. В чаше блендера взбейте желтки с брокколи, добавьте муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте массу. Взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков и осторожно введите в массу из брокколи. Застелите противень пищевым пергаментом или силиконовым ковриком. Смажьте пергамент или коврик растительнім маслом и вылейте на него тесто из брокколи. Разровняйте лопаткой. Выпекайте корж из брокколи в духовке, разогретой до 200 градусов, 10 – 15 минут. Для начинки нарежьте лосось и огурец произвольными кусочками. Смешайте крем-сыр с греческим йогуртом. Готовый корж из брокколи немного охладите. Сформируйте рулет. Смажьте корж из брокколи крем-сыром с йогуртом, затем выложите кусочки лосося и огурца. Сверните рулет, заверните его в пищевую пленку и зафиксируйте края. Отправьте рулет в холодильник на 30 – 40 минут. После того как рулет настоится, нарежьте его и наслаждайтесь полезной вкуснятиной.

Приятного аппетита!