Царский рулет из брокколи и лосося, от которого все придут в восторг

25 октября 2021 , 19:38
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Даже брокколи можно приготовить так вкусно, что ее будут с аппетитом уплетать не только взрослые, но и дети. Ловите рецепт холодной закуски. Блюдо простое, но, уверяем, его вкус достоин праздничного стола!

Рулет из брокколи и лосося, без преувеличения, является одним из наших фаворитов. В частности, потому, что не оставляет на талии лишних сантиметров, ведь готовится исключительно из полезных ингредиентов.

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Рулет из брокколи и лосося

  • Время: 120 минут
  • Порции: 8


Рулет из брокколи и лосося​ / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 300 г брокколи;
– 4 сырых яйца,
– 1 ч. л. разрыхлителя для теста;
– 3 ст. л. муки.
Для начинки:
– 100 г слабосоленого лосося;
– 1 средний огурец;
– 2 ст. л. греческого йогурта;
– 150 г крем-сыра.
 

Приготовление:

  1. Отварите соцветия брокколи в подсоленной кипящей воде в течение 7 – 10 минут. Откиньте на сито и оставьте на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
  2. Отделите белки от желтков.
  3. В чаше блендера взбейте желтки с брокколи, добавьте муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте массу.
  4. Взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков и осторожно введите в массу из брокколи.
  5. Застелите противень пищевым пергаментом или силиконовым ковриком.
  6. Смажьте пергамент или коврик растительнім маслом и вылейте на него тесто из брокколи. Разровняйте лопаткой.
  7. Выпекайте корж из брокколи в духовке, разогретой до 200 градусов, 10 – 15 минут.
  8. Для начинки нарежьте лосось и огурец произвольными кусочками.
  9. Смешайте крем-сыр с греческим йогуртом.
  10. Готовый корж из брокколи немного охладите.
  11. Сформируйте рулет. Смажьте корж из брокколи крем-сыром с йогуртом, затем выложите кусочки лосося и огурца.
  12. Сверните рулет, заверните его в пищевую пленку и зафиксируйте края.
  13. Отправьте рулет в холодильник на 30 – 40 минут.
  14. После того как рулет настоится, нарежьте его и наслаждайтесь полезной вкуснятиной.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак