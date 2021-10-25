Рулет із броколі та лосося, без перебільшення, є одним із наших фаворитів. Зокрема, тому, що не залишає на талії зайвих сантиметрів, адже готується лише з корисних інгредієнтів.

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Рулет з броколі та лосося

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції: 8



Рулет з броколі та лосося / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 300 г броколі;

– 4 сирих яйця;

– 1 ч. л. розпушувача для тіста;

– 3 ст. л. борошна.

Для начинки:

– 100 г слабосоленого лосося;

– 1 середній огірок;

– 2 ст. л. грецького йогурту;

– 150 г крем-сиру.

Приготування:

Відваріть суцвіття броколі в підсоленій киплячій воді протягом 7 – 10 хвилин. Відкиньте на сито й залиште на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина.

Відділіть білки від жовтків.

У чаші блендера збийте жовтки з броколі, додайте борошно та розпушувач. Ретельно вимішайте масу.

Збийте білки з дрібкою солі до стійких піків та обережно введіть до маси з броколі.

Застеліть деко харчовим пергаментом або силіконовим килимком.

Змастіть пергамент або килимок олією й вилийте на нього тісто з броколі. Розрівняйте лопаткою.

Випікайте корж із броколі в духовці, розігрітій до 200 градусів, 10 – 15 хвилин.

Для начинки наріжте лосось та огірок довільними шматочками.

Змішайте крем-сир із грецьким йогуртом.

Готовий корж із броколі трішки охолодіть.

Сформуйте рулет. Змастіть корж із броколі крем-сиром з йогуртом, далі викладіть шматочки лосося та огірка.

Сформуйте рулет, загорніть у харчову плівку та як слід зафіксуйте краї.

Відправте рулет до холодильника на 30 – 40 хвилин.

Після того як рулет настоїться, наріжте його й насолоджуйтеся корисною закускою.

Смачного!